網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「有點失望的爆料，沒證據」。

「玉米泉哥」發文表示，第一件事是，兩人結婚時男方家拿出36萬娉金祝福新人展開新生活，粿粿嫁妝0元，卻在影片上講得好像自己「超大方、超有付出」。

第二、范姜彥豐拿18萬投資飲料店，粿粿說「范姜有賺不分我，我才委屈」，真相是飲料店根本沒賺，最後倒店。

玉米泉哥接著提到第三件事，粿粿婚前收入並不高，是婚後公開CP才接到一堆業配真的開始賺錢，且當時還住在公婆家，「吃公婆的、住公婆的、用公婆的。公婆家甚至還有請幫傭，她不用做任何家事。但結果是什麼？每天半夜人不在家。請問哪個公婆受得了？真正的問題不是錢，是態度。」玉米泉哥稱，粿粿之後因為業配變多才搬出去買房，開始覺得「自己是個咖」。他更稱握有粿粿和王子的大尺度照片，並發出不自殺聲明。

玉米泉哥5日晚間再發文稱，「家寧翻版是真的，粿粿也不遜色」，表示當年粿粿與范姜共同創立工作室時，曾承諾會負責通告安排、薪資及帳務，「連37元都會記得清清楚楚」。實際上款項卻遲遲未入帳，「帳是記了，但錢沒給」。他聲稱，范姜的工作收入被拖欠，薪水、通告費全都「不見影」，甚至有數十萬元至今去向不明。

玉米泉哥爆料粿粿、范姜彥豐驚天大瓜，網友卻一面倒。（圖／翻攝自Threads @bird.caged）

玉米泉哥表示，「外面看是恩愛、雙燕齊飛，但真正起飛的只有公主」，開嗆「當初如果范姜家底不夠硬，你會嫁？」

不少網友看完所謂的「驚天大瓜」後，一面倒無言表示「還不如送雞排有誠意」、「聽君一席話，如聽一席話」、「比起粿粿范姜我覺得你比較像詐騙」、「有點失望的爆料，沒證據」、「我到底看了什麼」。

對此，玉米泉哥再發文，由於范姜與粿粿將上法院對簿公堂，「很多料不能爆多太辛辣，再來第一天發的可能太硬了 ，沒滿足各位很抱歉，看來只能發雞排了。」他也透露，自己爭取到採訪范姜的機會，「大家可以期待一下」。

