網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼

范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。





王子（右圖右）昨日發聲向范姜彥豐（左圖）與粿粿（右圖左）表達最誠摯的歉意。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang、＠meigo.c ）





玉米泉哥稱，當年粿粿與范姜共同創立工作室時，曾承諾會負責通告安排、薪資及帳務，「連37元都會記得清清楚楚」。但實際上，款項卻遲遲未入帳，「帳是記了，但錢沒給」。他聲稱，范姜的工作收入被拖欠，薪水、通告費全都「不見影」，甚至有數十萬元至今去向不明。

他炮火猛烈，嘲諷夫妻形象全是演戲：「外面看是恩愛、雙燕齊飛，但真正起飛的只有我們的公主」，並放話手上還有更多「荒誕、反轉、甚至有人排隊爆料」的內容，揚言「妳敢演，我就敢繼續爆」，喊話粉絲關注後續，「慢慢玩」。





玉米泉哥全文。（圖／翻攝threads＠bird.caged）









不過不少網友看完「玉米泉哥」端出的所謂「驚天大瓜」後，反應卻一面倒傻眼，留言直呼：「這也叫爆料？」「有說跟沒說一樣」、「沒證據、無內容，白等了」、「看半天不知道在講什麼」、「還不如送雞排有誠意」、「我到底看了什麼」。也有人失望笑稱：「拜託直接開雞排派對吧，梅粉口味要切。」





玉米泉哥全文。（圖／翻攝threads＠bird.caged）









面對網友的疑問，「玉米泉哥」也火速發文回應，反省第一波爆料「可能把胃口養太大」。他表示，因為范姜與粿粿雙方後續將正式對簿公堂，「目前很多料不適合爆太辣」，但也坦言「第一天可能發太硬，沒滿足大家很抱歉」，還自嘲看來真的得請雞排才能安撫網友。他同時透露，自己已爭取到與范姜的訪談機會，「大家可以期待一下」，似乎暗示後續還有更多內容將公開。





玉米泉哥透露，自己已爭取到與范姜的訪談機會，「大家可以期待一下」（圖／翻攝threads＠bird.caged）





























