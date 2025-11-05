網紅稱握有王子、粿粿私密照 突發「不自殺聲明」將公布鐵證

【緯來新聞網】藝人粿粿與王子（本名邱勝翊）婚外情事件持續延燒，王子11月4日晚間第二度發表道歉聲明，社會關注熱度仍未減退。隨後，網紅「玉米泉哥」在社群平台上連續揭露與粿粿相關的四項爆料，甚至表示掌握2人親密互動的照片，立刻再次點燃網路輿論。

王子、粿粿感情風波延燒。（圖／翻攝自果粿臉書）

玉米泉哥在貼文中指出，第一項內容與婚姻財務有關。他透露粿粿丈夫范姜彥豐支付36萬元作為聘金，但女方並未提供嫁妝，卻在公開影片中營造出「非常慷慨與付出」的形象。第二項則關係到投資爭議，他表示范姜彥豐曾投入18萬元經營飲品店卻血本無歸，粿粿反而批評對方「賺錢卻不與她分」，遭他反駁為「單方面說法，還在利用性別優勢」。

玉米泉哥突發不自殺聲明。（圖／翻攝Threads）

第三項關於婚後生活狀況。玉米泉哥指出，粿粿過去收入不高，婚後以「夫妻檔」名義接獲大量業配資源，平時也與夫家同住，日常開銷與家務大多由公婆包辦。第四項則是最具爭議的部分，他聲稱自己擁有粿粿與王子的親密合照，並質疑對方若真愛丈夫，怎會做出如此舉動。

玉米泉哥對粿粿四項指控。（圖／翻攝Threads）

這則貼文一度在網路上瘋傳，但隨後被刪除。玉米泉哥則二度發「不自殺聲明」，表明所述內容皆屬實，不懼任何法律挑戰。他也預告將在5日晚間公布「第一手獨家內幕」，引發外界對後續發展更加關注。





