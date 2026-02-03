網紅突全身抽搐倒地！「血染車廂」路人目擊嚇壞 送醫治療現況曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港網紅「Colanda」外型亮麗，常有大膽性感的打扮，受到許多粉絲喜愛。日前，她曬出身上殘留斑斑血跡的受傷照，徵求在香港地鐵上有目擊她昏倒當下情況的路人。

Colanda透露自己約在晚間8點左右搭乘地鐵，但後來因為暈倒而被送往醫院，不過她對於暈倒經過幾乎沒有印象，Colanda表示只記得「車廂上滿滿的人看著我」，至於傷勢，Colanda提到暈倒後不幸撞斷兩顆門牙，縫了3針，喊話大家要先習慣她現在講話會漏風。

有目擊者也現身留言區還原情況，對方表示看到Colanda突然身體抽搐，接著便從座位上跌倒，地板上還殘留一灘血跡，所幸現場有兩位地鐵人員幫忙，而地鐵則因為這起事故延後約15分鐘左右。

Colanda現況曝光。（圖／翻攝自IG）

