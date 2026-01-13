網紅突拍台灣成人片！驚見「Joeman、呱吉助陣」預告片曝

娛樂中心／周希雯報導

YouTube頻道「反正我很閒」擁有72萬人訂閱，創造出「啊我就怕被罵」、「同意啦，哪次不同意」、「卑鄙源之助」、「人民的法槌」等台灣知名哏圖，卻無預警停更1年。沒想到成員鍾佳播昨（12日）震撼宣布下海，「我要拍一部A片！」隨即釋出54秒預告， 驚見大咖網紅Joeman、呱吉助陣，其中呱吉更崩潰大喊，「我這禮拜已經看了50次鍾佳播的GG了！」

鍾佳播昨（12日）發出影片，一開場就以認真模樣、直白宣布「我要拍一部A片！大家不覺得台灣的A片都很無聊嗎？就男生一直講話，場景都長一樣，我覺得那些演員，需要有人幫他們指導，我做得到這件事情！」對此，他積極邀請各界專業人士協助，像是前饒舌歌手謝乾乾的拍攝團隊，出動嘻哈廠牌「顏社」幫忙配樂，連知名Podcast團隊「台灣通勤第一品牌」也放話，「我到時一定大力幫你支持，台通幫你宣傳！」

鍾佳播認為，台灣成人片太無聊，他決定親自拍攝。（圖／翻攝「 鍾佳播」臉書）

鍾佳播認為，台灣成人片太無聊，他決定親自拍攝。（圖／翻攝「 鍾佳播」臉書）





值得注意的是，鍾佳播還找來多位大咖網紅助陣，像是Joeman幫忙看腳本，但笑說「我有點看不懂」；呱吉參與後，事後忍不住在直播抱怨，「我整個禮拜已經看了50次鍾佳播的GG了！」最後，鍾佳播語帶玄機表示「要上大菜了」，放話要獻給大家「一部真正好看的A片」，片長預計40分鐘，結尾更打上「A計畫」三個大字，似乎暗示規模不簡單，「有人要猜猜看這齣會長成怎樣嗎？」



Joeman、呱吉都出現在預告片中。（圖／翻攝「 鍾佳播」臉書）





事實上，鍾佳播早在月初就預告，由於頻道已經停更1年，「為此，我拍了一部關於我在這段時間的心路歷程，現在片子已經到最後階段了，它姑且算一部紀錄片，但更多的是劇情片、喜劇片」。他坦言，不敢說成品有多令人省思，「但在我看來，這部片是一部充滿誠意、又令人想哭又想笑的佳作。」文末再自信喊話，「不！我覺得不只是佳作因為它真的很棒，希望大家可以稍微期待一下」。







