網紅竟變密醫！美容店變診所「切陰唇、割雙眼皮」拍影片抖音攬客爆紅

記者陳佳鈴／台中報導

美容院老闆娘陳女擁有38萬名粉絲，她開設美容院卻私下從事醫美業務，甚至還有侵入性手術，切陰唇、割雙眼皮樣樣來。（圖／翻攝畫面）

台中市一間越南美容店竟暗中經營非法醫美，替外籍女性施作整形手術，範圍涵蓋割雙眼皮、鼻樑埋線，甚至連侵入性極高的「陰唇切除」手術都敢進行，行徑令人瞠目。更離譜的是，店家為了招攬客人，還將顧客術前術後的對比照上傳抖音公開宣傳，最終遭檢警方聯手破獲，台中地院近日依《醫師法》判處武女10個月徒刑、燕女9個月徒刑。

台中地檢署指揮專勤隊調查後揭露，該美容店由越南籍陳姓女子經營，她僱用同為越南籍失聯移工的武女與燕女協助施作醫美項目。燕女負責經營社群帳號，在抖音以「Ig_AlinTsai05」名義大肆宣傳，宣稱店內可提供注射玻尿酸、肉毒、麻醉針劑、割雙眼皮、陰唇整形、鼻樑埋線甚至雷射除毛等醫療行為，內容完全超越美容業法規。

調查人員於今年3月持搜索票搜索美容店，現場赫然查獲大量醫療器材與藥物。（圖／翻攝畫面）

吸引不少外籍女子前往施作。一名越南籍朱姓女子支付1萬6千元割雙眼皮；另一名印尼籍女子接受縮鼻翼手術；另兩名印尼籍女子則進行鼻樑埋線，費用約1萬4千元，所有手術均未由合格醫師執行。

調查人員於今年3月持搜索票搜索美容店，現場赫然查獲大量醫療器材與藥物，包括肉毒桿菌、玻尿酸、腎上腺素、碳酸氫鈉注射液、麻藥膏、手術刀片、縫合線，以及兩台雷射儀器等，總計不法所得達62萬4480元。

陳女供稱由自己與武女操作醫美手術，燕女負責宣傳、翻譯及衛教說明。法官認定兩名移工涉案深且具有分工，非僅從事庶務或協助，且燕女親自拍攝影片、公開招客，更加深犯罪影響。

台中地院依《醫師法》判處武女10個月徒刑、燕女9個月徒刑，兩人服刑後均將被驅逐出境。至於美容店老闆陳女另案偵辦中。

