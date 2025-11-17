網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣

娛樂中心／游舒婷報導

布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，甚至還在社群上介紹自己來自台灣。

自稱來自台灣的網紅在美國吃霸王餐被捕。（圖／取自IG）

據《紐約郵報》與執法單位消息指出，Pei Chung會帶著攝影機與燈光設備走進餐廳，假裝受店家邀約合作，點了鵝肝、義大利麵、羊排等高級餐點，等吃完後她不但不付錢，還主動跟老闆提議「用照片與部落格合作抵餐費」，結果被餐廳老闆狠狠拒絕。

多次吃霸王餐 卡刷不過還硬裝成網紅

還有一次，Pei Chung又到一間高級餐廳吃飯，吃完後要付款時發現自己的信用卡刷不過，她竟當場提出要用性交易代替付款的提議，遭到店家當場拒絕報警，警察到場將人帶走，據悉，受害餐廳包括知名牛排館、米其林餐廳。

報導表示，她因為霸王餐的問題被捕已經高達五次，但是她仍持續在社群上分享這些美食照，還會相當詳細描述高級牛排的口感，彷彿真的跟這些高檔餐廳合作。目前，Pei Chung已被警方起訴，警方對她發出出庭通知。

實際查詢該人的IG，她自稱自己是設計師、哥哥是戰鬥機飛行員，都在台灣長大，畢業於大學藝術學院、主修設計，甚至念過長達6年的美術資優班、考過學科考試PR99，經歷相當華麗，卻捲入霸王餐的爭議，社群目前也關閉相關留言功能。

