「網紅綜所稅」明年開徵 誰會被課稅？金額如何計算？

財政部9月公布「網紅營業稅」課徵規範後，23日再發布「網紅綜合所得稅課徵規範」，明確規範現行免辦理稅籍登記、未課徵營業稅的個人網紅，未來透過社群媒體平台取得的相關收入均須課徵綜所稅，課徵金額則以收入來源、我國境內利潤貢獻度、當年度執業費用率等進行計算。

誰會被課網紅綜所稅？

根據財政部定義，個人網紅是指個人在社群媒體、影音平台及線上媒體等平台創設帳號，並上傳影音、圖文等創作內容或分享資訊者。

當網紅以表演性質綜合勞務自力營生，且獨立負擔相關成本與盈虧風險時，自各社群平台取得分潤性質的勞務報酬，如平台廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益分成、觀眾打賞等收入，均屬於《所得稅法》中的「執行業務所得（表演人）」，因此都必須課徵綜所稅。

若觀眾群多數在國外也要繳綜所稅嗎？

財政部指出，網紅提供的創作內容需透過平台傳遞給觀眾觀看，交易流程涉及網紅、平台與觀眾三方，只要其中任何一個階段與我國產生經濟關聯性，依法即屬於我國來源所得。

在這之中，若是源自於台灣觀眾觀看所獲得的收入，由於創作與勞務提供完成地均在我國境內，因此可100%認定為我國來源收入。

若交易流程中涉及跨境活動，例如境外觀眾收看產生的收入，則可採簡易方式以50%認定為我國境內利潤貢獻程度；或是提供證明文件辦理核實認定，並於減除相關成本費用後，計算實際應申報納稅的所得。

綜所稅計算方式舉例說明

居住在台灣的網紅A，將創作內容上傳境外平台後，共取得台幣10萬元網紅收入，其中8萬元來自國內觀眾，2萬元來自國外觀眾，依照2024年度「執行業務所得（表演人）」費用率45%，計算方式如下：

我國來源收入：8萬×100% + 2萬×50% = 9萬元

應課稅所得：9萬×(1-45%費用率) = 4.95萬元（併入綜所稅申報）

海外所得：（10萬-9萬）×（1-45%）= 0.55萬元（依所得基本稅額條例申報）

網紅綜所稅還有哪些相關規定？

財政部說明，自明（2026）年元旦起，凡是境內平台及有辦理稅籍登記的境外平台，付錢給台灣網紅時，均須代扣所得稅並申報。另外，境外平台若將廣告投放給位在台灣的免付費觀眾，即使廣告主在國外也屬於在台銷售勞務，相關收入須在台灣課徵營所稅。

此外，財政部也宣布新制上路後將給予輔導期間，網紅或平台在明年6月30日前，若未依規定完成扣稅、報稅，尚不會依稅法規定處罰，但仍須主動向稽徵機關辦理申報、繳稅事宜。

