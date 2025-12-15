網紅線上教人「假結婚拿美國籍」 返台爽用健保還囂張嗆「拿我怎樣？」遭炎上

即時中心／徐子為報導



網紅「美麗K媽」約有約7萬粉絲，她曾發出一段影片，秀出自己的美國護照，還一邊囂張表示：回台灣就是想「享受健保」，相關言論遭網友撻伐炎上，沒想到她還囂張回嗆「你拿我怎樣？」事後才驚覺大事不妙，已刪除爭議影片。





「美麗K媽」曾以「QA問答」來自我介紹，自稱自己因在美國出生，故持有美國護照，她還在線上拍片教學指出，觀眾想要拿綠卡可嘗試「假結婚」，因只要跟伴侶同居2年後，就有機會成為美國公民。



另外，在問答中，有一題是問她「為什麼想回來台灣」，她直接反問網友「台灣健保有多好用？」讓網友認為她「貪圖台灣健保」，她竟笑回「是啊，怎麼樣嗎？」美麗K媽還進一步嗆：「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」讓網友超不爽，她教人假結婚拿綠卡，最好被除國籍。



面對線上社群日益擴大的撻伐聲量，這時美麗K媽才驚覺不妙刪除影片，還試圖緩頰致歉：「抱歉，拍了一支影片讓你（網友）不舒服，自己看了看確實觀感上也不是很好，就先行刪除了。未來做內容會在謹慎。感謝關心、感謝批評指教。」

快新聞／網紅線上教人「假結婚拿美國籍」 返台爽用健保囂張嗆網「拿我怎樣？」遭炎上

美麗K媽擁台美雙重國籍，但生病還是要回台灣用健保，因為「健保太好用」。（圖／翻攝自IG）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

