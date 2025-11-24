網紅翻車！爆吃霸王餐「以身相抵」又欠百萬房租 光鮮亮麗背後真相全曝光

美國紐約34歲的網紅Pei Chung近日爆出，吃霸王餐「以身相抵」又欠百萬房租。圖/翻攝自Pei Chung IG

美國紐約一名34歲網紅Pei Chung近日爆出，多次在高檔餐廳用餐後拒付餐費，甚至表示「以身相許」暗示抵帳，如今更被爆出積欠近4萬美元房租，面臨遭豪華公寓迫遷的危機。鄰居也投訴她亂丟垃圾、深夜製造噪音，甚至用口紅在他人門上寫名字，行為備受爭議。

根據《紐約郵報》報導，Pei Chung目前居住於布魯克林肯特大道416號的公寓，該處能俯瞰曼哈頓景色，月租約3350美元（折合台幣約10.5萬元），這間公寓也是她經常拍攝社群內容的背景，從她的Instagram可見，美食照、名牌包、精品穿搭與性感自拍等都是她的主要發文類型。

而Pei Chung的租賃契約早在2024年8月便已到期，大樓員工Bob Jenny透露，將她請離大樓已成為首要工作。據稱，Pei Chung不僅多次把垃圾放在走廊，還常在不同時段發出噪音，儘管警方多次到場，問題仍未改善。

Pei Chung經常在IG曬出火辣性感照。圖/翻攝自Pei Chung IG

不僅如此，有鄰居指出，她曾在住戶門前大聲喧嘩，甚至用紅色口紅在鄰居門板上寫名字，她習慣獨自搭電梯，一旦有人進入便立刻走出。不過，也有鄰居表示，她可能正面臨心理狀態的困擾，她的精神狀況疑似不太穩定，別人跟她打招呼都未得到回應，認為「她也許只是需要幫助」。

值得注意的是，Pei Chung的房東是前紐約州州長Eliot Spitzer，她所居住的大樓為Spitzer在威廉斯堡打造的高價值開發案之一，估計總價超過6.5億美元。對於她積欠租金一事，Spitzer僅以一句玩笑回應，稱他想預訂那些她常去的餐廳卻訂不到，並未進一步評論。

Pei Chung遭指控曾在住戶門前大聲喧嘩，甚至用口紅在鄰居門板上寫名字。圖/翻攝自Pei Chung IG

Pei Chung自稱台籍 曾為社交圈人氣成員 今形象大轉變

事實上，Pei Chung曾活躍紐約藝文與夜生活圈，近年形象大幅轉變，引發友人震驚，熟識她的友人透露，2021年前的Pei Chung常受邀參加古典音樂活動與社交聚會，舉止大方、談吐得體，是社交圈的人氣成員，也從不倚賴他人付帳。2021年底，她突然聲稱遭「前男友跟蹤」，情緒明顯受創，言行與以往大不相同，甚至一度請朋友假扮男友以求安全。隨後她行為逐漸失序，開始刪除好友、斷絕聯繫，彷彿從社交圈消失。友人坦言，當時雖然擔心，但最終也與她失去聯絡，近日看到相關新聞，更震驚直呼「她以前不是那樣的人」。

根據Pei Chung的LinkedIn與個人網站可見，她自稱出生於台灣，自幼學習芭蕾與古典音樂，3歲學小提琴，17歲接受步槍訓練，學業成績亮眼。她畢業於國立高雄師範大學，2019年前後取得普瑞特藝術學院全額獎學金赴紐約深造科技設計，之後曾任多家公司的UX設計師，但2023年後不再更新履歷，並自稱「半退休」，近年以美食網紅身分回到社群，卻接連被爆出逃帳爭議。



