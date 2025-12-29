網紅老師「上課當流量」？入侵中小學吸粉 教學內容、品質譁眾取寵

近年來網路行銷盛行，就連部分老師也當起網紅，有網友發文指出，這些網紅教師有部分是代理代課老師，會錄製課堂片段，以講話有趣做為賣點，吸引「中小學的學生」觀看影片，但教學內容流於譁眾取寵，甚至還會「寫錯字」，沒教多久更開始接團購、業配，恐怕影響教學品質，貼文曝光後也掀起熱議。

網紅教師「入侵中小學」吸粉絲 拍片獲流量接團購、業配

自稱公益網紅的「賓賓哥」日前在台中某國中演講時，沒有經過校方同意就開直播，遭校方制止，甚至被市長盧秀燕點名「永不錄用」，引發討論。如今有部分老師也當起網紅，將課堂中的師生互動拍成影片，當成吸引網路流量的法則！

民眾提到，網紅老師若是專業都沒有，可以進入這個職場是讓人害怕的，還好小孩長大了；但也有家長認為，活潑一點，對學生腦力激盪應該會比較好。

家長持不同看法，日前有網友表示，由於現在教師荒，很多無證老師大舉入侵中小學，網友指出，這些網紅教師大部分是代理代課老師，會錄製課堂片段，以講話有趣、給學生福利等做為賣點，吸引「中小學生」的粉絲，獲得網路流量後，進而接團購、業配賺錢。

網紅老師為吸流量、接業配，恐影響上課品質。圖／台視新聞

課堂上跳撒嬌舞遭批「譁眾取寵」 貼文掀熱議

貼文在網路上發酵，還有其他網友說，有網紅老師在課堂上跳撒嬌舞，越來越「譁眾取寵」，有的教國文甚至會「寫錯字、筆畫也錯」，也有人點出，一般老師才沒有閒工夫拍片剪片！

網友批「網紅老師」譁眾取寵。圖／台視新聞（非新聞當事學校）

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕提到，以代理代課的形式出現，大家對他的了解度也沒有那麼高，因此在應聘的時候可以有一些口頭約定。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良提到，各方面公布學生影像的話，會觸犯到個資法，但這些現象的產生就是更加證明教師荒的問題。

現今的網路世代，部分老師兼具網紅雙重身分，這界線該如何拿捏，引發討論！

台北／王孜筠、陳建國 責任編輯／張碧珊

