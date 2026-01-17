網紅與曖昧對象想續攤！對方竟問「要問我媽」 她當場傻眼

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

談戀愛時，哪些行為會瞬間讓人冷掉、直接出局？百萬YouTuber董仔與歌手李唯楓在黃豪平與熊熊主持的《戀愛熊天秤》中透露，最不能忍受的就是媽寶與巨嬰，董仔透露婚前曾與一名對象曖昧，兩人浪漫共進晚餐後，想續攤去看電影，沒想到男方竟語出驚人地說：「我打電話問一下我媽可不可以？」這句話讓董仔當場傻眼。

董仔分享遇到媽寶男的經歷。（圖／戀愛熊天秤提供）

根據網路大數據調查，網友公認的戀愛地雷有媽寶／爸寶、控制狂、摳門小氣、公主病／王子病、不愛乾淨、脾氣差、雙標等，董仔自曝自己是個不折不扣的「控制狂」，因為即使老公海力的行事曆上已經標註行程，她還是會要求對方親口報告「去哪裡、幾點、跟誰」，讓《戀愛熊天秤》主持人熊熊吐槽這行徑真的「超煩人」，但董仔笑說這是兩人之間的「情趣」。

董仔、李唯楓上節目分享遇到遇到「巨嬰」的經歷。（圖／戀愛熊天秤提供）

李唯楓則分享最怕遇到的是「巨嬰」與「不愛乾淨」，他曾到一位十分漂亮的女生，到她家作客沒想到一踏進廁所，竟看到宛如「鬼屋」的景象，李唯楓說：「那個馬桶看起來像3年沒刷過，垢全是黃的！」詢問對方為何不刷時，女生竟淡定回說沒必要刷，讓他嚇得只想立刻逃離現場，主持人熊熊也加碼分享，不愛乾淨真的很令人崩潰，朋友曾去男生家約會，一進門就看到放了兩天，已經乾掉的燒臘便當，更扯的是，兩人在床上準備恩愛時，棉被竟突然飛出一隻「小強」，誇張情節讓全場崩潰驚叫。

