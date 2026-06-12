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抽脂教父吳紹琥又傳爭議，網紅苡琍出面指控三年前做鼻雕埋線，沒想到後來埋線卻破皮竄出，造成她鼻子流血、流膿，眼睛差點都打不開，還聲稱到其他醫院取出後，才發現植入的是非法線材。除了提告吳紹琥，也告介紹她去埋線的閨蜜，不過，吳紹琥反批是不實指控，目前衛生局也到診所稽查。

鼻子紅腫，連眼睛都快睜不開，50萬粉絲的網紅苡琍，指控她3年前，找「抽脂教父」吳紹琥，做鼻雕埋線，鼻子卻流血流膿，埋線沒被吸收，居然還破皮竄出來。網紅苡琍：「現在還看到一點點，就是這個有一個圓圓一點點的位置，就是原本它的樣子，是一個白色的點點，那穿出之後那個線材就會跑出來，然後你的鼻子就會開始潰爛，已經是（眼睛）打不太開，也看不到東西，那這件事情不是只有鼻子的問題，是連包含我的腦神經，跟我的眼睛，都有可能會有失明的狀況。」

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網紅苡琍控鼻雕埋線用「非法線材」險失明 吳紹琥：不實指控

網紅沈琪琪澄清，並未叫苡琍自己把線拔掉（圖／民視新聞）就怕鼻子潰爛，苡琍趕快醫生，取出埋線，才發現被植入的，是不合法的線材，當初介紹她去埋線的百萬網紅沈琪琪，卻叫她把線拔掉就好。網紅苡琍：「這位女生她就坐在醫師的旁邊，引導他說怎麼樣入線，怎麼樣讓鼻子更好看，就連跟我說，妳的腺體穿出的話，妳自己拔掉就好了，我就想說真的嗎。」網紅沈琪琪：「當時我人根本就不在台灣，那何來的這個我在場的證明，我自己都不敢把線拉出來了，我自己都會害怕，我不可能更不可能去跟我身邊的朋友講。」

網紅苡琍控鼻雕埋線用「非法線材」險失明 吳紹琥：不實指控

醫美名醫吳紹琥反批不實指控（圖／民視新聞）醫美名醫吳紹琥：「我認為是她編造的啦，手術沒有失敗啊112年，四年前做的手術到現在，這樣子算失敗嗎。」吳紹琥反批不實指控，回顧他過去，曾被爆走私胎盤素，還把醫療廢棄物，丟進捷運垃圾桶，也涉入去年車模界林志玲，打牛奶針昏迷死亡，讓苡琍決定提告，不過，雙方各說各話，只能等司法給答案。

原文出處：網紅苡琍控鼻雕埋線用「非法線材」險失明 吳紹琥：不實指控

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