網紅葉珂關了美顏特效！真實面貌曝光「真的隨便驗」 網酸：牆都扭曲了

網紅葉珂自豪有雙大眼，稱關特效放話網友「真的隨便驗」。（翻攝微博）

中國網紅葉珂自與男星黃曉明分手、爆生子疑雲後，持續活躍於直播界帶貨，而其精緻長相也時常被網友拿出來討論。近期有網友要求她關掉濾鏡，葉珂稱關掉後自信說「隨便驗」，但惹來網友狂酸「後面牆體一說話都扭曲了，這叫關掉美顏了麼」。

葉珂1月7日直播尾聲，再次有網友要求關掉美顏、小臉等濾鏡，讓她忿忿不平說道「我上次就是這樣子，結果呢？你們要我去洗把臉，就是不能被你們步步緊迫。這個燈給我關了！怎麼樣？」

葉珂關特效「真的隨便驗」 遭抓包：牆都扭曲了

隨後葉珂稱自己已關掉「磨皮」「小頭」等特效，正面回擊質疑網友說「現在頭頂不歪了吧」，但隨後她又說自己不開就沒啥自信，又拿出手機拍攝螢幕證明自己真的沒開「大眼」特效，也不開眼角，自信喊說「真的隨便驗」。

後來葉珂再次開啟全數特效，開心說「美麗的我又回來了」，讓葉珂再次登上熱搜，不過多數網友仍然不相信她的說法，貶過於褒，大酸「哪裡關了？後面的牆壁和天花板不一直跟著動嗎？住在異空間是吧」「後面牆體一說話都扭曲了，這叫關掉美顏了麼」「黃曉明是咋看上她的」「她說美顏特效關門了，結果後面的牆還是歪的」「有本事給臉洗乾淨睫毛摘了再關美顏試試」。

