網紅行銷新高度！宏林行銷長程品恆：從「欸你這週要幹嘛」7週年粉絲見面會，看懂KOL行銷的變現與信任密碼

在剛剛過去的平安夜（12/24），台北南港 Legacy TERA 迎來了一場知名 YouTuber 團體 「欸你這週要幹嘛」的七週年千人粉絲見面會「7欸night」。身為長期合作夥伴，宏林跨媒體 受邀親臨現場，由 行銷長程品恆 帶隊，第一手觀察這場活動如何將線上流量完美轉化為線下狂熱。 這不僅僅是一場粉絲同樂會，更是一場教科書級別的 KOL行銷 與 網紅行銷 實戰案例。以下從行銷長的視角，拆解這次活動背後的四大成功關鍵。

粉絲信任度的極致展現：從螢幕到現場的零距離

「欸你這週要幹嘛」 的核心魅力在於「真實」。這次活動集結了頻道七年來的所有核心成員，包括 Ariel、Shine、阿勳、小粉紅、崇崇與肚子痛等人 。這種「家族全員到齊」的誠意，是加深粉絲信任度的關鍵。

行銷長程品恆 指出，現場 1,200 張門票全數售罄 ，證明了高黏著度粉絲願意為「信任」買單。當創作者願意將 Podcast 錄音間搬上舞台，直接與觀眾進行百萬 Q&A 的面對面互動 ，這種「零距離」的體驗，讓粉絲從「觀眾」昇華為「參與者」，是品牌在操作 KOL 行銷時最渴望達到的深層連結。

將 Podcast「阿Q們」錄音間直接搬上舞台，成員與粉絲零距離的真實互動，是鞏固粉絲信任度的關鍵時刻。

行銷聲量的長尾效應：線上線下的 OMO 循環

許多品牌誤以為線下活動只有當下的效益，但 「欸你這週要幹嘛」 示範了如何創造長尾聲量。

活動前： 透過直播預告、限時動態曝光，甚至在活動前就在社群媒體上進行倒數與產品照置入 ，為活動蓄水。

活動後（後續影片素材）： 這場見面會的精華片段，將成為未來 YouTube 頻道的影片素材。例如現場重現的經典「欸Game」遊戲關卡 ，本身就是極佳的娛樂內容。對於贊助品牌來說，這意味著「一次贊助，多次曝光」，商業資訊能隨著高流量的活動紀錄影片，持續在網路上發酵 。

活動重現經典「欸Game」關卡，現場笑聲不斷；精彩片段將轉化為線上影片素材，為合作品牌創造二次長尾流量。

IP 複合變現：周邊與原創內容的商業價值

本次活動的一大亮點，是他們籌備一年、發表了 3 首全新創作歌曲 。這顯示了 KOL 行銷 已從單純的「代言」走向「IP 原創」。 此外，現場販售的周邊商品如「頻道族譜應援毛巾」、隱藏卡包與專屬紀念 T-Shirt ，精準打中粉絲的收藏心理。宏林行銷長程品恆 認為，當網紅開始具備販賣周邊與發行音樂的能力時，他們就具備了更強的帶貨與轉單能力。品牌在與此類成熟 KOL 合作時，可考慮更深度的聯名或授權合作，而非僅止於貼文曝光。

沉浸式商業置入：不尷尬的行銷才是好行銷

在這次的 「7欸night」 合作方案中，我們看到了非常成熟的置入模式。不同於生硬的口播，他們將品牌融入節目橋段中：

歌曲演出置入：將品牌調性與創作歌曲結合 。

Live Podcast 橋段：在現場聊天的過程中自然帶出產品話題 。

現場轉換機制：利用活動環節引導觀眾掃碼、下載 App 或使用折扣碼 。

這種「沉浸式」的行銷手法，大幅降低了觀眾對廣告的排斥感，是 宏林跨媒體 在規劃 網紅行銷 策略時，極力推崇的模式。

從 Vlog 到原創音樂與專屬周邊，欸你這週要幹嘛展現了成熟的 IP 變現能力，為網紅行銷開啟更多商業想像。

結語

「欸你這週要幹嘛」 的七週年見面會，不僅是粉絲的狂歡夜，更是品牌檢視 KOL 行銷 影響力的最佳場域。從 宏林行銷長程品恆 的觀察來看，成功的網紅行銷不只是買流量，更是買「信任」與「體驗」。

若您的品牌也想創造像「7欸night」這樣高聲量、高轉換的行銷專案，這場見面會，是一個相當值得觀察的案例。

