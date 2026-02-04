網紅行銷進入成效時代！APAC 全面轉向，台灣以多平台短影音與 Threads 成關鍵戰場
AnyMind Group 發布 2026 APAC 網紅行銷報告：網紅行銷已成為驅動信任、購買意圖與 ROI 優化的關鍵動能，重塑品牌以商務為核心的成長策略
台北 - January 27, 2026 - 行銷、電子商務與數位轉型 BPaaS 科技公司 AnyMind Group [TSE: 5027] 發布（State of Influencer Marketing Report 2026, APAC）。報告指出，亞太市場的網紅行銷在 2025 年出現明顯轉折，從過往以品牌曝光為主的「上層漏斗工具」，正式轉型為能驅動信任、購買意圖與可衡量商務成果的關鍵成效引擎。
本次研究以 AnyMind 旗下網紅行銷平台 AnyTag 的第一方數據為基礎，分析近 7,000 檔網紅行銷活動與超過 110 萬名網紅，涵蓋台灣、日本、香港、泰國、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡與柬埔寨等 10 個亞太市場。
報告同時回顧 2023 年至 2025 年的長期趨勢，發現在行銷預算與投資效益壓力持續升高的情況下，品牌正重新定位網紅角色，將其視為橫跨消費者決策歷程、能直接帶動成果的「績效夥伴」。
成果導向網紅行銷快速成長，占比突破四成
雖然以品牌認知為目的的活動仍為主流，但成果導向的網紅行銷在亞太區持續擴大。2025 年，成果導向活動已占整體網紅行銷活動的 42.47%，明顯高於 2024 年的 30.67% 與 2023 年的 28.24%，成長幅度顯著。
AnyMind 指出，這代表品牌愈來愈重視網紅在「實際行動」層面的影響力，包括互動、考慮度與後端轉換潛力，也象徵網紅行銷正從單純的曝光管道，走向與電商與績效策略深度整合。
TikTok 成為成效型網紅行銷主力，但各市場策略差異明顯
從平台表現來看，TikTok 在 2025 年進一步鞏固其「成效型創作者平台」的角色，於東南亞市場表現尤其突出，在泰國、菲律賓與越南分別占 66.0%、64.3% 與 62.9% 的網紅行銷活動，顯示短影音內容在探索、互動與行動轉換上的高度效率。
不過，平台策略仍高度依市場而異。以馬來西亞為例，Instagram 與 TikTok 的活動占比相對平均，分別為 47.7% 與 44.4%。日本市場則出現 TikTok 明顯成長，2025 年活動使用率年增 16.3%，亦與 TikTok Shop 正式進入日本市場的時點相呼應。
在台灣與日本等成熟市場，Instagram 仍維持主要平台地位。報告指出，Instagram 在日本占 56.4% 的網紅行銷活動，在台灣更高達 57.7%；相較之下，香港的平台使用則更為分散，呈現多平台並行的結構。
台灣市場洞察：社群成為品牌信任入口，多平台短影音放大網紅成效
聚焦台灣市場，AnyMind 指出，社群平台已成為消費者研究品牌與建立信任的首要入口。根據 最新數據，37.1% 的台灣消費者在了解品牌時，主要資訊來源來自社群平台；同時，台灣網紅行銷市場規模約，顯示品牌對網紅行銷的投入持續升溫。
從 AnyTag 在台灣的專案數據觀察，品牌合作仍以 Instagram 為核心，搭配 Facebook 與 YouTube 形成多平台佈局，並透過 IG Reels、FB 短影音與 YouTube Shorts 的跨平台放大策略，提升內容觸及與轉換效益。同時，Threads 在台灣快速崛起，使用人數已達 ，逐漸成為美妝與生活風格品牌測試話題、累積日常互動與社群聲量的重要新場域。
AnyMind Group 台灣總經理 Wing Lee 表示：「在社群高度碎片化的環境下，品牌成長不再仰賴單一平台，而是取決於是否具備全通路社群經營能力。透過跨平台創作者合作與內容再利用策略，品牌能在控管成本的同時放大內容影響力；再結合跨圈層的創作者佈局，品牌不僅能擴大觸及，更能建立長期信任與可持續的成長動能。」
隨著網紅行銷持續成熟，品牌已不再只關注曝光與互動，而是將創作者活動視為整體績效與商務策略的一環。從互動與點擊等成果指標可見，網紅正實際影響消費者的考慮與購買決策，成為品牌在亞太市場推動成長與提升行銷效率的重要關鍵。
###
About AnyMind Group
AnyMind Group [TSE: 5027] 成立於 2016 年 4 月，是一家專注於行銷、電子商務與數位轉型的 BPaaS（Business-Process-as-a-Service）科技公司。AnyMind Group 為品牌與企業、媒體與創作者，提供涵蓋數位商務、行銷、物流、顧客互動、數據與 AI 應用、媒體變現及創作者變現的一站式解決方案。目前於全球 15 個市場設有 24 個據點，市場涵蓋新加坡、泰國、印尼、越南、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、香港、台灣、中國大陸、日本、印度、阿拉伯聯合大公國、南韓及沙烏地阿拉伯，員工總數超過 2,000 人。
截至 2025 年 9 月，AnyMind Group 已為超過 1,000 家企業提供行銷相關服務、為 190 家以上企業提供電商支援，並服務超過 1,800 家媒體與 2,100 位創作者。更多資訊請參閱 AnyMind Group 。
About BPaaS
BPaaS（Business-Process-as-a-Service）是一種結合軟體即服務（SaaS）與業務流程外包（BPO）的商業模式，透過整合科技與營運能力，為企業在整體業務流程中創造更高的彈性與可擴展性。透過 BPaaS，企業可運用結合在地與區域最佳實務的科技平台與專業營運團隊，進行業務流程的設計、開發、導入、優化與自動化，實現更具敏捷性與適應力的端到端流程管理。
Media Contact:
Tina Lee
MarComs Manager
tina@anymindgroup.com
+886 0958 290215
