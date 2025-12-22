網紅被中共收買？矢板明夫教「1紅線」辨別

▲中國網紅 「說真話的徐某人」近日公開了一段錄音，揭露曾有中共中間人接觸過他，要他配合為中共外宣，但最重要的一點是「不能罵中國國家主席習近平」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 一名旅居海外、以軍事與國際評論聞名的中國網紅 「說真話的徐某人」近日公開了一段錄音，揭露曾有中共中間人接觸過他，開出「每月4萬歐元」（約合新台幣148萬元）的條件，希望招募他為中共做外宣，引發熱議。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析出「3個結論」，並教一招辨別網紅、KOL有沒有被中共收買。

矢板明夫在臉書上發文提到最近掀起議論的「說真話的徐某人」公開的錄音檔，指出這段錄音內容相當直白。在某些議題上，可以「小罵大幫忙」，也就是在枝節問題上適度批評中國並不成問題，但有一道絕對不能碰的「紅線」，就是「不准批評習近平」。

矢板明夫表示，這則報導引發社會高度關注，也讓人不得不正視背後的現實。他也得出三個結論：「第一個結論，台灣網紅圈內一定早就有不少人被接觸過。這其實不難理解。中國連對歐洲網紅都願意砸下重金經營輿論，對於認知作戰最關鍵的戰場台灣，不可能什麼都不做。台灣與中國語言相通，而台灣又長期被北京視為核心利益之一。從成本效益來看，台灣網紅對中國而言，吸引力只會更高。」

矢板明夫續指：「第二個結論，是金錢本身的誘惑。148萬元台幣一個月，在台灣網紅圈幾乎是神話級的收入。現實情況是，多數台灣網紅若能月收突破15萬，就已經足以被視為成功者。當報酬放大十倍，再搭配『又不是不能罵中國』這種話術，必然會有人失守。」

矢板明夫表示，於是會看到一些網紅，在關鍵議題上，立場總是與北京保持高度一致。也有人在小事上偶爾批評中國，但一旦涉及台灣主權、民主價值或國際立場，立刻選邊站隊。」他強調：這種「小罵大幫忙」的操作，若觀眾缺乏警覺，很容易被包裝所迷惑。

矢板明夫接續說明：「第三個結論，也是最重要的辨識線索：如何判斷誰可能已被收買？答案很簡單，就『看他敢不敢罵習近平』。中國是一個高度集權的體制，許多人的前途與命運，牢牢掌握在習近平一個人手中。已被收買的海外御用文人，若公開批評習近平，真正承擔風險的，往往不是他本人，而是其背後的『上線』。」

矢板明夫指出，「因此，當一個人能夠公開直指習近平志大才疏、目光短淺、沉迷個人崇拜、擅長整人卻不擅長治國，甚至毫不掩飾地給出最嚴厲的道德評價時，反而構成了一種清楚的判斷依據。」

最後矢板明夫在文末表示：「『紅線』這麼清楚，希望有助於讓更多人分辨出哪些是在配合中共宣傳的聲音。」

