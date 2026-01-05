網紅被騙去柬埔寨慘變「瘋癲大媽」獲救吃粥畫面曝惹淚

一名擁有2.4萬粉絲的網紅流落柬埔寨街頭。（圖／翻攝自時速新聞微博）





中國一名擁有2.4萬粉絲的吳姓網紅「Umi」，原本在螢幕前展現自信美貌，沒想到再次出現在大眾視野時，竟然是流落柬埔寨街頭、面容憔悴且雙腿滿是瘀青的慘狀。父親看到照片，才驚覺女兒這一年來宣稱的「在浙江上班」全是謊言。所幸她如今已經獲救，低頭吃粥的畫面也讓大批網友相當心疼。

擁有2.4萬粉絲的吳姓網紅被發現流浪於柬埔寨街頭，和過去光鮮亮麗的模樣判若兩人。（圖／翻攝自是阿月渾子啊_微博）

求職美夢淪異鄉街頭流浪惡夢

擁有數萬粉絲的吳姓網紅被發現時，正流連在柬埔寨一家酒店附近。目擊者形容她全身髒亂、頭髮糾結成團，神情恍惚且精神狀況極度不穩定，雙腿布滿觸目驚心的瘀青甚至疑似骨折，手中還緊緊握著一張電腦斷層掃描照片。

據知情人士透露，吳女原本是受到所謂「高薪工作」的誘惑，甚至可能是被男友誘騙才遠赴柬埔寨，沒想到最後卻被狠心遺棄。這些令人揪心的畫面被上傳至社群平台後，吳女遠在福建的家屬才得知，這一年多來與他們視訊的女兒竟然置身地獄。

父親接獲求救訊息 匯款後卻斷訊

吳女的父親在受訪時悲痛欲絕，他提到女兒中學輟學後就出外打工，長期以來都對家裡宣稱人在「浙江上班」，為了安撫父母還會經常視訊通話。

吳父回憶，女兒這段期間頻繁以各種名義向家裡要錢，家屬至今已陸續匯款超過8萬人民幣（約新台幣36萬元） ，直到12月26日，女兒稱腿受傷急需醫治，吳父匯出2200元（約新台幣9910元）後卻徹底失聯。同日親屬在網路看到流浪照片才趕緊報案，警方調查後證實，女兒早在2025年4月就已經出境，家人對此完全被蒙在鼓裡。

吳女被送往救助站

案件引發國際高度關注後，中國駐柬埔寨使館火速採取行動，目前已成功尋獲吳女並送往醫院救治。醫療團隊表示，吳女的身體狀況在治療下已有所好轉，一名熱心網友在抖音曬出吳女在救助站吃著八寶粥的照片，並向大家報平安，表示她現在處境安全。使館領事部門目前已聯繫家屬前往柬埔寨辦理相關手續，吳女很快就能踏上回家的路，結束這場境外驚魂記。

一名熱心網友曬出吳女在救助站吃著八寶粥的照片。（圖／翻攝自抖音）

