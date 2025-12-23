網紅要課所得稅！財政部發布課稅作業規範 明年6月底輔導期過後連補帶罰

財政部今天公布網紅課徵所得稅規範。李政龍攝



財政部今（23）日發布「個人於網路發表創作或分享資訊課徵綜合所得稅作業規範」，個人在網路社群媒體、影音平台及線上媒體等平台，發表創作或分享資訊者，若因此而得到的境內、境外所得，皆要課徵所得稅。

這也是繼財政部今年9月10日發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」後，再一次對網紅課稅原則進行規範；其中，今年9月發布的規範是針對「營業稅」，今次發有的則是針對「個人綜合所得稅」。

財政部賦稅署表示，針對課徵營業稅的範疇，符合應辦理稅籍登記的網紅，及利用網紅資訊內容播放廣告或提供相關付費服務的平台，訂定辦理稅籍登記及報繳營業稅準據。

至於免辦理稅籍登記、課徵營業稅的個人網紅取得收入，基於「有所得即應課稅原則」，應課徵綜合所得稅。

網紅課徵綜合所得稅的規範重點包括。一、個人網紅在平台創設帳號對外經營，將創作內容（例如影音、圖文等）上傳至平台，以表演性質之綜合勞務自力營生，且獨立負擔業務相關成本費用與盈虧風險，其自平台取得分潤性質的勞務報酬，包括平台廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益分成、觀眾打賞或其他類似收入，都屬於《所得稅法》規定的「執行業務所得」（表演人）。

第二，個人網紅提供創作內容，即表演勞務，透過平台接收並傳遞予觀眾觀看始完成勞務提供，其交易流程包括網紅、平台與觀眾共同參與；因此，個人網紅表演勞務交易流程的任一階段，如果與我國產生經濟關聯性，其自平台取得收入，就涉及或屬於我國來源收入。

賦稅署表示，如果交易流程涉及跨境活動，得採簡易方式以50%認定我國境內利潤貢獻程度，計算屬我國來源網紅收入部分，於減除相關成本費用後計算所得申報納稅。

賦稅署副署長倪麗心補充說明，除了簡易方式以50%認定我國境內利潤貢獻度，若網紅提供證明文件核實認定境內利潤貢獻程度，可以另計。

賦稅署舉例，境內個人網紅甲為我國境內居住者，其將創作內容上傳境外平台A，取得網紅收入新台幣10萬元，其中源自境內觀眾收看部分8萬元；因表演勞務創作至勞務提供完成地均在我國境內，境內利潤貢獻程度為100%；源自境外觀眾收看部分2萬元，因表演勞務創作地在我國境內、勞務提供完成地在我國境外，境內利潤貢獻程度為50%。

依此計算我國來源網紅收入9萬元〔8萬元×100%+2萬元×50%〕，並以113年度執行業務所得（表演人）費用率45%，計算我國來源網紅所得4.95萬元〔9萬元×（1-45%）〕辦理綜合所得稅結算申報。

另外，甲君還要計算非我國來源網紅所得，（即海外所得）0.55萬元〔（10萬元-9萬元）×（1-45%）〕，按所得基本稅額條例，依最低稅負制規定申報。

至於境內平台及辦理稅籍登記的境外平台，給付我國來源網紅收入予個人網紅，財政部表示，這類平台為所得稅法規定之扣繳義務人，自明年1月1日起應依規定扣繳稅款、申報及填發扣（免）繳憑單，以掌握課稅資料及維護租稅公平。

此外，當境外平台銷售廣告播放勞務予境外廣告主，觀看廣告者為境內免付費觀眾時，屬在我國境內銷售勞務，該平台取得我國來源收入應依所得稅法第73條及同法施行細則第60條規定課徵營利事業所得稅。

財政部表示，考量本規範施行初期，個人網紅及平台恐不熟悉相關規定，因此，在2026年6月30日以前為輔導期間，在期限前網紅及平台有未依規定辦理扣繳及完納所得稅者，免依稅法規定處罰；財政部再次籲請個人網紅及平台應主動向稽徵機關辦理申報、繳稅事宜。

