網紅認戀已婚富商不怕當小三「隨時可分手」 爆性癖：能搞整晚

35歲網紅「五索」鍾睿心（Rachel）去年爆出和已婚銀行馬姓富商過從甚密，兩人交往10年、育有4名子女，她不介意當第三者，因為「小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要」，並稱富商正宮太太不知情，掀起軒然大波。最近，鍾睿心上網路節目再分享不倫戀內幕，她不喜歡王子、公主的童話，隨時都可以答應對方提分手，她也稱馬男性慾強，「可以搞一整晚」。

據《星島頭條》報導，鍾睿心去年高調承認和66歲已婚馬姓富商有婚外情，近日她在自家網路節目《五索波波池》中再度分享感情觀，被問是否接受「多人運動」？鍾睿心沒有正面回應，只表示曾經跟馬男說過：「70歲要安排10個俄羅斯妹給他祝壽」，對方沒拒絕，她就清楚馬男的態度。

談到床事，鍾睿心先稱：「我講性又會被罵」，接著自己招出：「我覺得他有和年齡不符的性慾，他真的可以每晚來幾次，搞整晚啊，我不知道是我很會勾引他，還是他本身性慾太強，我有跟他講過這樣不行，搞得我第二天起不來，因為我現在有自己的事業、是老闆，如果第二天不用上班是沒關係的」。

鍾睿心誠實表示自己很清楚自己需要什麼，不否認愛錢且需要一段「開心的關係」，這些馬男都可以提供給她，再加上馬男當爸爸很稱職，讓她很放心，自己平時不會檢查馬男的手機，也不追求天長地久，如果馬男現在有第二個女伴，需要分手，「跟我講一句我就會馬上走」，她也稱和馬男交往這10年前後自己變有錢又變漂亮，當初真的沒料到會有這些收穫。

