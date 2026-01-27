網紅課稅已納規範 南區國稅提醒應依法報稅

近年網紅經濟崛起，個人經常性於網路包括社群媒體、影音平臺及線上媒體等發表創作或分享資訊，自平台取得分潤性質勞務收入已納入稅務管理；財政部南區國稅局表示，財政部已於去年九月十日發布網紅課稅規範，讓該新興網路交易型態有一致的營業稅課徵依循。

南區國稅局表示，網紅將創作的影音、圖文等內容授權平台運用並上傳內容播放廣告或提供付費服務，平台向廣告主或付費觀眾收取廣告費、訂閱費，並依平台與網紅的合約或粉絲人數條件等，將部分收入分潤給網紅，應依網紅課稅規範辦理稅籍登記及報繳營業稅。

南區國稅局進一步說明，網紅課稅規範明定境內網紅透過網路銷售貨物或勞務，其當月銷售額達營業稅起徵點，現行銷售貨物為十萬元，銷售勞務為五萬元，應依規定辦理稅籍登記；未達營業稅起徵點但在中華民國境內設有實體固定營業場所、具備營業牌號或僱用人員協助處理銷售事宜亦應辦理稅籍登記；為協助網紅及平台業者熟悉營業稅相關規範，財政部將輔導至六月卅日，期間未依規定辦理稅籍登記、開立並交付統一發票或報繳營業稅情形者，可免依加值型及非加值型營業稅法及稅捐稽徵法規定處罰，也提醒若因疏忽違反稅法規定者，應主動補報補繳營業稅，以維護自身權益。