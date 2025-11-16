網紅課稅規範來敲門！台北國稅局說明

網紅、Youtuber收取平台分潤，要登記稅籍、報繳營業稅。（圖／吳靜君攝）

Youtuber、網紅要注意！因應個人經常性在網路上，包含社群媒體、影音平台、媒體發表或分享資訊，若有取得像是Youtube等分潤，超過起徵點就要辦理稅籍、依法規報繳營業稅。

財政部於今年9月10日訂定《個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範》，俗稱網紅課稅規範，只要符合將創作或資訊，例如影音、圖文上傳到平台，授權平台利用其上傳內容播放廣告、提供相關的電子勞務，例如付費或訂閱，網紅自平台取得分潤性質的勞務收入，如廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益、觀眾斗內等收入，應依照網紅課稅規範辦理稅籍、報繳營業稅。

台北國稅局舉例，如果甲Youtuber是表演性質的網紅，今年10月取得分潤30萬元，該Youtuber應該到國稅局辦理稅籍登記、申報繳納營業稅。如果甲Youtuber從Youtube收取30萬元的分潤，其中有來自境內觀眾80％，那麼甲就有24萬元（30萬Ｘ80％），應該按5％稅率開立統一發票。另外剩下的6萬元，是境外觀眾收看，甲可以零稅率方式報繳營業稅、免開立統一發票。

乙Youtuber則是小網紅，10月取得的分潤是7萬元，表演算是「勞務」性質，超過起徵點5萬元，所以乙Youtuber還是要去登記稅籍。台北國稅局表示，乙屬於查定計算營業稅額的營業人，由國稅局以稅率1％、按季查定課徵營業稅、免開統一發票。

值得注意的是，乙自Youtube取得分潤就不分觀眾是來自境內還是境外，全部收入按照1％來繳納營業稅。

財政部表示，考量網紅是新興的交易方式，新制施行後，民眾可能對法規不熟悉，因此，訂今年9月10日到明年6月30日是輔導期，這段期間如果網紅有依照規定辦理稅籍、開立統一發票，都可以免依《營業稅法》和《稅捐稽徵法》處罰，呼籲網紅們依法登記稅籍並主動補報補繳。

