網紅謝侑芯命案大逆轉 馬國警方通緝歌手黃明志 涉謀殺.吸毒恐遭鞭刑

網紅謝侑芯命案大逆轉 /取自IG

馬來西亞知名歌手黃明志與台灣網紅「護理師女神」謝侑芯驚傳捲入命案！謝侑芯於馬來西亞拍攝期間猝逝，享年31歲。案情大逆轉，馬來西亞警方改以謀殺方向偵辦，而鎖定的關鍵人物就是與她共度一晚，最後接觸謝侑芯的知名歌手黃明志。警方證實，尚未到案目前人失聯中！ 命案發生時間相當湊巧，黃明志與台灣網紅謝侑芯兩人入住的飯店，為2025年東盟峰會指定接待飯店之一，因代表團入住後，當地警方也加強維安，當地媒體報導，黃明志等到救護車來後，就往飯店電梯方向走去，被剛好在該層樓進行東盟峰會布防工作的警察攔住，發現他與該起命案有關。

據了解，警方改以謀殺案偵辦後，尚未找到黃明志的下落。當地中國報持續打黃明志及其經紀人的手機，都在關機狀態。

謝侑芯案事發當時她被發現全身赤裸倒臥於乾燥浴缸內，現場無明顯掙扎跡象。起初在場的黃明志不承認涉案的黃明志，在3日承認共度一 夜。

據報導，謝侑芯曾於2020年擔任黃明志歌曲〈中國痛〉MV女主角，與黃秋生共同演出。表示2人已認識5年，此次猝逝事件震撼華語娛樂圈，警方目前已介入調查死因。

大馬媒體報導，黃明志起初堅稱「沒有吸毒」，強調只是與謝侑芯討論合作影片，兩人「整晚都在聊天」。但警方對他尿液檢驗後，結果卻對安非他命、甲基安非他命、K他命與四氫大麻酚等四種毒品呈陽性反應，黃明志被打臉。

據悉，黃明志後來向警方坦承，確實與謝侑芯「共度一夜」，但否認涉及任何不法行為。

根據馬來西亞《星洲網》與多家媒體報導，警方在現場搜出少量疑似毒品與壯陽藥，黃明志起初否認吸毒，但隨後改口坦承確實與謝侑芯「共度一夜」，並表示女方進浴室後長時間無動靜，他入內查看才發現對方昏迷，隨即施行心肺復甦術（CPR）但未能挽回生命。但他的說法顯示案情並不單純。

謝侑芯因甜美外貌與火辣身材在社群媒體上爆紅，粉絲逾50萬，人氣很旺。