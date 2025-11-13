社會中心／綜合報導

馬來西亞歌手〝黃明志〞，捲入台灣網紅〝謝侑芯〞命案，被大馬警方依謀殺罪二度延扣，但根據當地媒體報導，目前沒有新證據顯示黃明志涉案，在今天（13日）下午3點多，由警方擔保下獲釋，獲得短暫自由，至於謝侑芯的屍檢報告將在26號出爐。

穿著跟5號到警局投案同一件上衣，戴著招牌毛帽，在律師的陪同下，腳步輕快離開警局，交往15年的女友，也緊緊跟在後方，捲入台灣網紅謝侑芯命案的大馬歌手黃明志，遭二度延扣，因為沒有新證據顯示黃明志涉及命案，13號下午3點多，在警方擔保下獲釋，重新獲得短暫自由。

廣告 廣告

吉隆坡總警長拿督法迪爾：「他們從國外一直同行，一起登記入住酒店，直到在國內發生命案。」

網紅謝侑芯命案逆轉！ 無新證據顯示黃明志涉案今獲釋

網紅謝侑芯命案逆轉! 無新證據顯示黃明志涉案今獲釋（圖／民視新聞）

馬來西亞媒體報導，黃明志供稱，自己邀請謝侑芯一起拍片，在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時還沒出來，沒想到到浴室看時，就發現謝侑芯死在浴缸裡。

對此，謝侑芯的好姊妹謝薇安直言很驚訝，但尊重大馬警方以及司法的判斷，只是他認為案發時黃明志就在現場，因此也寫下"沒有謀殺，但過失致死是有的吧？"來抒發情緒，網友也直言，錢給到位了是嗎？才兩個人在房間，無關聯？可憐的家屬，白白失去寶貝女兒。

黃明志委任律師鄭清豐：「（黃明志堅稱自己無罪嗎？），是的當然。」

網紅謝侑芯命案逆轉！ 無新證據顯示黃明志涉案今獲釋

網紅謝侑芯命案逆轉! 無新證據顯示黃明志涉案今獲釋（圖／民視新聞）

10號律師強調，黃明志堅定認為自己是無辜的，目前身體、精神狀況良好，同天謝侑芯的家屬也在律師陪同下，到警局提交行李箱跟2支手機，警方也找了技術支援，協助查看黃明志跟謝侑芯的手機內容。

謝侑芯的屍檢報告26號出爐，大馬警方表示，拿到解剖報告後，將會重新把調查報告，交給副檢察司，做下一步定奪。

原文出處：網紅謝侑芯命案逆轉！ 無新證據顯示黃明志涉案今獲釋

更多民視新聞報導

黃明志獲釋脫罪了？謝侑芯經紀人發聲「1情況」沒排除

黃明志捲謝侑芯命案遭兩度扣押 大馬警方證實：今下午獲釋

黃明志「無涉案證據」將獲釋 爸再鬆口「曝1事」！

