網紅謝侑芯國外猝死！黃明志傳在場「涉毒、尿檢陽性」

藝人黃明志。（圖／翻攝自 黃明志 IG）





有「護理師女神」之稱的網紅謝侑芯，上個月底傳出在國外工作，因心臟病發離世，今天（2）卻有外國媒體指出，警方當時進到旅館，發現昏倒的謝侑芯身上只披浴巾，黃明志也在房內，警方更在他身上搜出疑似毒品的藥丸，t初步尿檢呈現陽性，但對此，黃明志發出聲明，強調他從沒持毒吸毒，真相交由檢警釐清。

網紅謝侑芯：「欸美女你沒事吧，你不怕我騙你嗎?」

身材火辣甜美笑容，一舉一動都好迷人，他是網紅謝侑芯，曾經當過護理師，因此被稱為護理師女神，上個月底才傳出，在國外拍攝工作時，因心臟病發作猝逝，如今卻傳出與他有關。

廣告 廣告

藝人黃明志〈中國痛〉：「心痛心痛好痛好痛，一切已成空，都說了別喝太多，你看又發酒瘋，就讓它隨風，把她忘了明天，又是一道彩虹。」

謝侑芯曾跟馬來西亞歌手黃明志合作拍攝mv，兩人在5年前早就認識，根據馬來西亞中國報指出，馬來西亞警方沙扎里等人，在10月22號接獲通報，表示網紅謝侑芯倒臥在旅館房間身上只蓋浴巾，失去生命跡象，而黃明志也在客房裡還搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場將他逮捕。

黃明志遭逮後否認犯行，交保後離開警局，但根據大馬媒體光明日報指出，黃明志4項毒品尿檢呈陽性。

但謝侑芯的經紀人兼好友，才發文說他是因心臟問題逝世，卻突然扯上毒品，實在讓粉絲們難以接受。

網紅謝侑芯：「寶貝我要出去，跟閨密一起聚會囉，掰掰玩得開心喔，晚一點回來也沒關係，什麼叫晚一點回來。」

關於謝侑芯的死訊，網上傳聞不斷，但他的經紀人都發文駁斥。黃明志也在2號下午，發文表示自己沒有吸毒，也從沒有攜帶毒品，當時謝侑芯昏倒，他有幫忙報案，救護車卻遲到將近1小時，強調自己是無辜的，一切交由警方調查。

而謝侑芯的好友，網紅雪碧也發文悼念。網紅謝侑芯vs.雪碧：「帥哥單身嗎，我是雪碧。」

雪碧表示真的很難過，兩人感情很好，謝侑芯的可愛善良，是他在網紅圈唯一能相信的好朋友。同為好友的網紅吳夢夢也轉發貼文悼念，表達不捨之情。

正值青春年華的網紅，謝侑芯突然驟逝，死因到底是什麼，跟黃明志或毒品有無關連都得等相關單位，介入調查釐清。

東森娛樂關心您

吸食毒品，有害身心健康。



【更多東森娛樂報導】

●王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日

●范姜彥豐控粿粿出軌！超正前女友說話了：人品就是最好的風水

●粿粿家人不忍開轟了！她曝范姜彥豐「軟爛行徑」：恭喜解脫

