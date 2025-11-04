網紅謝侑芯猝逝「嗨一下代價高」 醫曝：耐受性是關鍵

網紅謝侑芯上月在馬來西亞猝逝事件持續延燒，當地警方已將案件改列為謀殺案偵辦，歌手黃明志至今尚未被逮捕。台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰針對此事提出警示，指出首次接觸「綜合型毒品」的使用者，可能因交感神經過度興奮與呼吸抑制而導致猝死。

歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，體內疑似驗出多種毒品反應。（圖／翻攝IG namewee）

蘇一峰醫師今日在臉書發文，詳細說明毒品混用的嚴重風險。他強調，若一個人平時沒有長期使用毒品，體內尚未產生耐受性，第一次就使用「綜合型毒品」會非常危險。特別是安非他命、K他命與搖頭丸等藥物混合使用時，會導致交感神經過度興奮，引發心律不整，而K他命更具有呼吸抑制的風險，這些交互作用可能造成使用者猝死。

蘇醫師在貼文中以具體例子強調毒品的危險性，提醒大眾不要低估毒品的威力，尤其對初次接觸者可能帶來致命後果。他警告這類毒品混用「有極高可能引發猝死」，呼籲民眾遠離毒品誘惑，避免不必要的生命危險。

台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，得年31歲。（圖／翻攝IG irisirisss900）

值得關注的是，蘇一峰醫師在貼文末尾標註了「是不是因此起訴黃明志謀殺罪？」、「青鳥男神黃明志」等語，引發網友熱烈討論。許多網友在留言區關注此事的後續發展，顯示這起案件持續受到社會各界的高度關注。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

