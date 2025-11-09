網紅謝侑芯謀殺案 黃明志口供曝「神秘30分鐘」

謝侑芯猝死案轉為謀殺案調查，黃明志恐遭警方繼續扣押。（圖：黃明志IG、謝侑芯IG irisirisss900）

捲入網紅謝侑芯謀殺案的馬來西亞歌手黃明志，上周三（5日）投案後遭警方延扣6天助查，金馬警區主任沙扎里助理總監今（9日）接受當地媒體《中國報》訪問時透露，警方將在明日延扣期屆滿後，向法庭申請再度延扣黃明志，以便深入調查。

《中國報》也曝光黃明志最新口供，他向警方稱10月22日下午與謝侑芯討論影片拍攝內容，期間她說想稍微沖洗一下，於是進了廁所，30分鐘過後，黃沒聽到水聲察覺有異，進廁所才發現謝侑芯躺在浴缸內已氣絕身亡，第一時間試圖對謝進行心肺復甦未能成功，隨後報警求助，並打電話叫救護車。當地媒體報導，家屬委任律師表示，確保本案所有證據的原始性與完整性是首要任務，家屬希望外界能尊重逝者維護其名譽，盼調查過程能在公平、公開與透明的原則下進行。

謝侑芯命案是上個月22日下午在吉隆坡某酒店房間被發現，警方在房內查獲約9顆藍色藥丸，黃明志初步尿檢對4種毒品呈陽性反應；黃明志稍早被控的兩項罪名，包括持有毒品、濫用毒品條文，將在12月18日開庭。

◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害。毒品防制諮詢專線：0800-770-885

◆《中廣新聞》提醒：被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪