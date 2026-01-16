網紅豪賭全「梭哈」！當場崩潰慘遭男星陰了 超慘下場曝光

記者蔡維歆／台北報導

蓋瑞豪賭「梭哈」慘變祭品。（圖／小公視提供）

本集邀請孫沁岳、哈哈台蓋瑞、孔令元、BabyMint 丞妘化身助手「華生」與學生組隊。其中，全方位腦性男孫沁岳為了將隊友送進總決賽，展現驚人的「腹黑」一面。他不僅在遊戲中掌控全場節奏，更對著身旁心思單純的學生隊友「咬耳朵」，建議在關鍵時刻耍詐、背叛盟友。面對敵隊學員為了上位而尋求聯盟的請求，孫沁岳冷眼旁觀，讓原本單純的校園偵探社瞬間變成《魷魚遊戲》現場，逼得高中生在道德與勝負之間痛苦掙扎。

哈哈台蓋瑞確認過眼神想跟孫沁岳「私約」。（圖／小公視提供）

四強賽的壓力也讓「社會觀察家」哈哈台蓋瑞失去理智。為了幫助隊友在積分上逆轉勝，蓋瑞提出「破釜沉舟」戰術，慫恿隊友在最後關頭將所有籌碼 All-in。原以為能帥氣翻盤，殊不知「故事主串者」視網膜早已設下層層規則陷阱，讓蓋瑞的決策瞬間大亂，這記回馬槍讓蓋瑞在節目中崩潰哀號。



有趣的是，雖然《成仁高中偵探社》場上廝殺激烈，但蓋瑞與孫沁岳兩位「高智商玩家」卻惺惺相惜。兩人在遊戲中數度對上眼，蓋瑞更直接在錄影中對孫沁岳喊話：「我們腦袋在想的是一樣的事情，等下可以聊聊啊！」曖昧又充滿火藥味的互動，成為本集一大亮點。

