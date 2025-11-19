網紅賓賓哥再惹議! 未經同意開直播 國中校長上台喊卡

社會中心／綜合報導

一場原本溫馨的校園公益演講，卻在鏡頭亮起的瞬間，轉為爭議風暴。知名公益網紅「賓賓哥」，週三下午，帶著團隊，走進台中市西屯區某國中，進行演講。不過，他沒有得到校方同意，就全程開直播，校長氣得走上台，要求團隊關閉，要捍衛學生們的肖像權。

網紅賓賓哥站在前方演講，一旁留著長髮、戴著口罩的女學生，上台進行有獎徵答。整個過程讓台下同學們，看得合不攏嘴，但下一秒。穿著白色上衣的校長，先是請女同學回到座位上，接著要求團隊，關閉直播，現場一度陷入尷尬。事發就在台中市西屯區某國中，週三下午，網紅賓賓哥受到校方邀請，入校進行公益演講。過程中，不僅有跟學生的互動橋段，還全程直播。沒想到，演講進行到一半，校長卻突然上台喊卡。原來校方認為，事先沒有答應對方，可以直播，恐怕有損學生們的肖像權。

民眾表示，一開始就要先說好，他到底可以怎麼做，然後白底(紙)黑字寫清楚這樣。還有人認為，直播平台可能是有非常非常多人在看，假設它是抖音平台的話，可能是在中國，那是不是也可以監看到那些小孩子的情況，我覺得還滿可怕的。民眾認為，就算受邀入校演講，但沒有事先溝通，就全程直播，有被冒犯的感覺。但這已經不是賓賓哥，第一次惹出直播爭議。網紅賓賓哥，今年9月在直播時，疑似毆打一名老翁，衝突過程，全程直播。如今，又爆出肖像權爭議。律師張尊翔表示，只要是是廣角拍攝，沒有特寫或是靠近拍攝足資辨認孩子個資的影像內容，應該是不至於違反個資法。如果說，能事先取得溝通同意，並且給予孩子們的隱私更大尊重，才是更好的做法。

賓賓哥爭議再添一樁，恐怕也讓原本要做公益的美意，大打折扣。

