網紅賓賓哥再開直播反嗆校長 盧秀燕：將採取法律行動

網紅「賓賓哥」日前出席台中一所學校的講座活動，在校方未經同意下逕行開直播，遭校方制止並要求下架影片。台中市長盧秀燕今天上午宣布永不錄用該網紅後，賓賓哥再開直播嗆聲校長；盧秀燕下午表示，市府將採取法律行動。

網紅「賓賓哥」在台中一所學校未經同意逕行開直播，遭校方制止並要求下架影片，竟還反嗆校長。台中市長盧秀燕（圖）20日下午在議會答詢指出，已宣布台中市「永不錄用」這2人，並將採取法律行動。（中央社）

台中市一所學校辦理生涯輔導講座，邀請魔術師王元照（可樂）擔任分享人，魔術師另邀請網紅江建樺（賓賓哥）以神秘嘉賓身分出席，未取得校方同意下逕行直播，校方即時制止要求影片下架，此事件引發討論，家長不滿孩子「被入鏡」。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨台中市議員蔡耀頡質詢，網紅在未經學校同意下逕行直播，校長制止要求下架影片，卻反遭網紅嗆聲、網友出征，他認為市府應要有作為、力挺校長。

盧秀燕答詢表示，校方一開始明確表示不可以拍，魔術師的行為投機，自己不能拍，所以找其他人來拍；因網紅主要生計來自活動代言、演講、拍片，她上午已宣布台中市「永不錄用」這兩人。

盧秀燕提到，已要求該網紅下架影片，若不下架，市府將採取法律行動，目前正處理相關法規。據了解，兩人有違反孩童相關法規等，目前正在研究法律責任及違反哪些法規，將採取法律行動。

教育局長蔣偉民表示，要求各學校未來聘請校外人士入校前，一定要嚴格審查並告知相關權利及義務；家長與校長遭到網友撻伐，教育局會維護校長及家長權益，若有相關人提告學校，教育局也會挺身而出，督促校方要求網紅下架影片。