網紅賓賓哥千字文道歉 中市府：傷害已造成一切照程序走

校園違規直播網紅賓賓哥道歉，中市府教育局長說，傷害已造成、一切照程序走。（圖：中市府提供）

網紅「賓賓哥」和魔術師可樂參加台中市某國中活動，擅自直播，引發爭議，市長盧秀燕說，兩人不遵守法紀，台中永不錄用，賓賓哥反嗆事先已溝通，還獲贈感謝狀。對此，校方澄清，感謝狀未經同意被取走，已經報警，社會局則依兒少法，裁處10萬元罰鍰。教育局長蔣偉民說，賓賓哥道歉了，但傷害已造成，一切照程序走。（寇世菁報導）

魔術師網紅可樂（王元照）在台中市某國中講座，網紅賓賓哥（江建樺）以神秘嘉賓身分出現，擅自直播，家長投訴，校長衝出來制止，認定違規直播，傷害學生和學校。市長盧秀燕答詢時也說，兩人不遵守法紀，可惡白目，台中永不錄用。賓賓哥隨後反嗆事先已溝通直播，還獲校方致贈感謝狀，校方澄清感謝狀未經同意被取走，昨晚（20日）已報警，完成提告程序。市府說，校方三申五令「不得直播」並當場制止，保護兒少隱私與安全為第一原則，對任何不實指控及違法行為，都依法究責。

教育局指出，該校僅邀請王元照先生到校演講，並未邀請江建樺（賓賓哥）。王元照於演講前僅聲稱會邀請「神秘嘉賓」到場激勵學生，但校方早於11月13日以文字訊息明確告知「不得直播」，講座現場再次強調禁止直播。11月19日講座當日，王元照及同行網紅江建樺無視禁令，未經同意擅自直播學生影像，校方當場制止，王元照於現場致歉。至於賓賓哥江建樺20日直播中宣稱「校方同意直播」並非事實，引用截圖是11月11日的初步聯繫內容，屬錯誤訊息，校方11月13日已聲明禁止直播。至於校方感謝狀，教育局澄清，是當日應王元照要求臨時製作，但賓賓哥講座時擅自直播違反兒少相關法令，並未經校方同意擅自取走，屬刑事竊盜罪，校方已向警方報案並完成提告程序。局長蔣偉民說，雖然賓賓哥已道歉，但對學校和台中的傷害已造成，一切依照程序走。

社會局則表示，依校方通報內容與直播片段，確認王元照於講座中不當語言及互動違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將裁處10萬元罰鍰。江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，違反兒少法第49及第69條，將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

市府呼籲，社會各界共同守護學生隱私與校園安全，對於任何不實訊息、斷章取義或不當影像散播，市府將持續依法究責。