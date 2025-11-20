網紅賓賓哥又出事，氣到盧秀燕罵白目！她起底黑歷史：拿公益騙流量斂財

台中市某所國中19日邀請魔術師王元照到校演講，未料王元照未事先知會校方的情況下，找來爭議不斷、本名江建樺的網紅「賓賓哥」當「神秘來賓」，此外兩人現場還開起直播，隨即遭到校方制止；台中市長盧秀燕今（20）日備詢時震怒，表示兩人不顧孩子隱私非常可惡、白目，台中市將「永不錄用」。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書列出「賓賓哥」的爭議事件，直指他把信仰變成賺取名利的工具，「究竟做公益還是斂財？」王婉諭也質疑，賓賓哥更是遊走在非法勸募的邊緣。



王婉諭表示，台中市某國中邀請魔術師在「生涯輔導教育」中演講，講到一半變出了一位網紅賓賓哥，該網紅現場在抖音開直播，不只現場對著國中生大開黃腔，還請女學生上台對著直播回應，有沒有訂閱他的抖音頻道，「有夠扯」；所幸校長直接拿走麥克風，斥責制止這種作為，清楚表明學校沒有同意直播，請他們關掉直播，真是一次非常好的教育示範。賓賓哥自稱「法師」，有數十萬粉絲，平常就是拿著大把現金，到處去「救濟」弱勢，但事實上根本是用「公益」在換流量變現，所謂的做公益，只是為了直播流量。

王婉諭列舉，​今年7月，沒有專業證照的賓賓哥擅自跑進亞東醫院直播，直接斷定病患「剩兩週可活」，造成家屬恐慌；8月，在直播中探訪「性侵害」被害者，全程沒有用馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光，害他們被房東掃地出門；10月假稱自己受「內政部警政署」邀請要合作公益，但被警政署打臉，根本就只是自己跟一個退休警察約在會客室聊天；11月，賓賓哥開直播赴警局提告，完全無視警察局辦公區的錄影禁令，公然挑戰公權力與隱私底線。白天靠直播上演愛心戲碼，衝衝高流量和信任度；晚上就狂賣佛牌、招財物，拿大家的善意來做生意。

王婉諭進一步說，依據《公益勸募條例》，只有特定法人團體才能發起或舉辦公益勸募活動，但賓賓哥頻以個人或公司名義，透過上千人的LINE群組募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址；甚至曾拿出大疊現金宣稱是信徒捐贈要用來「蓋廟」的「廟金」，聲稱掌握捐款人資料，甚至公開信徒捐款的照片，這些全都不符合合法勸募的要件，曾有新北市議員要求警方調查，但沒有下文。

「這種人真的是走到哪亂到哪！」王婉諭直言，也許該網紅口中的「公益」多少有幫助到人，但打著公益之名到處招搖撞騙抓流量，是不是才是更大的問題？放任這種公益網紅利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解。為此他要求籲衛福部與新北市政府，對這種明顯違法的行徑介入查辦；也請民眾看清楚，這些公益的背後，到底誰才是從中獲利的人？

