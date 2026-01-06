網紅賓賓哥因金錢糾紛打人！雲檢依傷害案起訴

網紅賓賓哥（本名江建樺）涉毆打李姓男子，遭雲林地檢署依傷害罪起訴。 圖：翻攝自江建樺臉書

[Newtalk新聞] 網紅賓賓哥（本名江建樺）因一起傷害案件遭雲林地檢署提起公訴，檢方指出，江建樺涉嫌於民國114年3月25日，因金錢糾紛與他人發生肢體衝突，過程中徒手毆打對方，導致對方受有下巴挫傷及左前臂擦挫傷等傷勢，涉犯刑法傷害罪。

去年賓賓哥前往雲林元長鄉為一名蘇姓個案捐錢救助，與個案前房東李男發生金錢糾紛，雙方3月25日到指定地點協商，賓賓哥在商談時開直播，過程中起口角，賓賓哥徒手毆打李男，導致李男下巴挫傷、左前臂擦挫傷，李男怒向當地派出所報案並提告。

根據起訴書內容，李男證稱賓賓哥因為金錢問題談不攏，用拳頭攻擊自己左臉頰靠近下巴，左前臂也被打，經醫院診斷為下巴挫傷、左前臂擦挫傷等，更出具診斷證明書、傷勢照片。李男並拿出賓賓哥直播影像為證據，可看到李男說「踢到鐵板」後，賓賓哥要求攝影者將鏡頭轉向等證據。

檢方認定，江男於爭執過程中以徒手方式攻擊告訴人，造成其受傷，相關傷勢經醫院診斷證明，並有傷勢照片、影像資料及多名證人證述佐證，檢方綜合全案事證後，認定犯罪嫌疑明確，依法提起公訴。

