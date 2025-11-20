網紅賓賓哥未經同意校園直播！盧秀燕震怒：白目硬幹

台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府）





台中市中山國中昨日舉辦生涯講座，原邀請魔術師王元照（可樂）到校演講，卻在現場被未經允許的爭議網紅江建樺（賓賓哥）闖入並開啟直播，引發校方強烈不滿。

校長王蒲寧第一時間上前制止，過程引起網路熱議。台中市長盧秀燕今（20日）於市議會回應，痛批兩人無視校規與法律，強調「台中市永不錄用，不會再邀請他們參與任何活動與授課」。

賓賓哥未經同意自行進入校園與學生互動並直播畫面，引發外界質疑。市議員陳政顯於今日質詢時表示，校長王蒲寧當場制止行為，處置得宜，應予肯定。但教育局長蔣偉民則認為，後續處置正確無誤，但校方事前審查不夠嚴謹，教育局仍需進一步調查。

廣告 廣告

市長盧秀燕主動答詢指出，學校為學生安排多元生涯探索課程本是好事，但受邀的演講者必須遵守規範，更不能違反保護學生與校園隱私的原則。她指出，校長已明確告知王元照不可錄影，但賓賓哥仍在校園直播，行為嚴重違規，「這個朋友是他帶來的，當然要負連帶責任」。

盧秀燕強烈批評賓賓哥「完全不尊重法律、不尊重學校事先要求」，認為其我行我素、未顧及學生與學校隱私，「非常可惡！」她進一步表示，兩人皆須負連帶責任，台中市政府為維護校園安全與學生權益，將不再邀請兩人參與市府任何活動或授課，「永不錄用」。

她也語帶不滿地說，「太白目了！人家已經事先告訴你不可以，還這樣硬幹，那不是白目是什麼？」並強調問題核心在於不遵守法紀、缺乏保護孩子與尊重校園的觀念。

至於校長部分，盧秀燕表示，王蒲寧在發現情況後立即制止，處置無誤，但校外人士進入校園前的審查流程是否完善，仍需由教育局進一步了解。



【更多東森娛樂報導】

●館長情勢逆轉？鄉民揭大師兄態度放軟原因

●小瑋被逼睡館嫂「關鍵對話」還原 館長認：老婆不那個

●《上班不要看》大黑、麻希證實分手 命理老師神預言被翻出

