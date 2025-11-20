網紅賓賓哥未經學校同意開直播！家長氣炸 校長急上台喊卡

11月19日下午，台中市中山國中舉辦生涯輔導教育講座，原本邀請魔術師王元照擔任分享人，分享其終身學習及永不放棄的人生經歷。然而，講座進行到後半段，王元照帶入神秘嘉賓網紅賓賓哥，現場氣氛原本相當熱絡。

根據校方說明，在活動籌備階段，王元照曾詢問是否可以直播，學校考量學生均為未成年人，明確表達不同意直播的立場。雙方當時已達成共識，僅能進行錄影。

講座進行中，賓賓哥團隊卻逕自開啟直播功能。當有獎徵答環節進行到一半時，校長王蒲寧接獲家長投訴電話，隨即趕到現場。王校長當著全體師生面前，搶過麥克風嚴正表示：「我們並沒有授權讓你們可以對外直播，現在我剛剛已經接受到投訴了。」現場氣氛瞬間凝結。

校長指出，這種未經同意的直播方式，已經讓孩子陷入危機當中。學校必須捍衛學生肖像權及隱私應受保護的權利。校方當場要求王元照及賓賓哥立即停止直播，並將所有拍攝到學生的影像立即下架。

王元照當下向學校、學生及家長表示歉意。賓賓哥則在現場表示，拍照時已完全往後站，並有與老師溝通過。不過，截至目前，相關直播影片仍在賓賓哥的YouTube頻道上，尚未下架。

事件曝光後在網路引發熱議。賓賓哥事後在社群平台反批投訴者「非常不可取」，此舉引發更大爭議。網友批評賓賓哥只顧流量，讓學生陷入危險，更有人直言「搞不清楚狀況的是誰」。

賓賓哥本名江建樺，現年34歲，在TikTok擁有近70萬粉絲，經常分享救助弱勢家庭的影片。其本業為販賣泰國聖物，曾在泰國進行多項慈善活動。近期他與自稱「網紅推手」的圤智雨因公益議題對簿公堂，本月10日更到新北地方法院控告對方恐嚇取財及加重誹謗等罪。

深夜時分，賓賓哥透過經紀公司發布道歉聲明：「這次出錯，非常抱歉，造成大家的困擾。一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」

校方則表示，經此事件後，未來辦理相關講座，對於所有邀請者的分享內容及活動安排，會更加謹慎確認，並以學生學習權益為優先考量。這起事件凸顯了網路時代下，學校在保護學生隱私權與開放教育資源之間的平衡挑戰。

