網紅賓賓哥校園直播惹議 盧秀燕要求影片下架

（中央社記者趙麗妍台中21日電）網紅「賓賓哥（江建樺）」在台中1所學校未經同意開直播，台中市長盧秀燕今天表示，市府在乎保護孩子隱私，要求影片下架，包括其他平台轉傳部分，正透過平台載體希望協助。

她說，已獲多數善意回意，正在追蹤，務必保護孩子。

這所學校19日辦生涯輔導講座，邀魔術師王元照（可樂）擔任分享人，王元照另邀江建樺以神秘嘉賓身分出席，卻在未取得校方同意下直播，遭校方即時制止並要求下架影片。

盧秀燕上午在台中市議會答詢表示，中市府教育局、社會局、法制局與數位發展局接連開2場會議，確認2人行徑違法、違規。

中市府已依兒童及少年福利與權益保障法，裁處王元照新台幣10萬元與江建樺13萬元罰鍰。

數位局長林谷隆透過文字稿表示，直播影片中的發言違法，20日晚間向網路內容防護機構（iWIN）、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）檢舉，並同步向社群平台檢舉請求下架。

他說，截至目前已移除3則影音平台Tiktok影片、3則社群網站Threads影片與1則影音頻道YouTube直播長影音。中市府警察局刑事警察大隊也幫忙，還有幾則網友節錄直播、再製影片，由於有加強學童馬賽克或遮蔽，符合部分平台規範，維護學童隱私與兒少權益。（編輯：李明宗）1141121