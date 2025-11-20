網紅賓賓哥校園直播拍未成年挨轟！王婉諭曝他黑歷史：衛福部、新北市府應徹查

時代力量黨主席王婉諭今（20日）列出賓賓哥黑歷史，直指其斂財、遊走非法勸募邊緣，衛福部與新北市政府應該要介入徹查。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

近日台中市中山國中舉辦「生涯輔導教育」講座，邀來的魔術師演講到一半邀請網紅「賓賓哥」上台，而賓賓哥在未經校方同意的狀況下，就在抖音開直播，不只現場對著國中生大開黃腔，還請未成年的女學生上台，當場被校長王蒲寧出面制止。對此，時代力量黨主席王婉諭今（20日）列出他黑歷史，直指其斂財、遊走非法勸募邊緣，衛福部與新北市政府應該要介入徹查；校長直接拿走麥克風斥責制止，是一次非常好的教育示範。

王婉諭指出，賓賓哥自稱「法師」，有數十萬粉絲，平常就是拿著大把現金，到處去「救濟」弱勢。但只要查看看就知道，根本就是用「公益」在換流量變現；所謂的做公益，只是為了直播流量。

王婉諭列舉，沒有專業證照的賓賓哥今年7月擅自跑進亞東醫院直播，直接斷定病患剩兩週可活，不僅影響病患，更造成家屬恐慌。今年8月在直播中探訪性侵害被害者，全程沒有用馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光，最後讓對方不只被網友議論，還被房東掃地出門。

王婉諭續指，賓賓哥今年10月假稱自己受到內政部警政署邀請，要合作做公益，結果被警政署打臉，根本就只是自己跟一個退休警察約在會客室聊天。今年11月，賓賓哥開直播赴警局提告，完全無視警察局辦公區的錄影禁令，公然挑戰公權力與隱私底線。

王婉諭批評，這些直播，說穿了就是讓賓賓哥在白天演一齣愛心戲碼，幫忙衝高流量和信任度。到了晚上就開始狂賣佛牌、招財物，宣稱這可以改運避煞，拿大家的善意來做生意。把信仰變成賺取名利的工具，這到底是做公益，還是斂財？

王婉諭質疑，而且最讓人質疑的，是賓賓哥遊走在非法勸募的邊緣。依據《公益勸募條例》，只有特定的法人團體（如社會團體、財團法人、宗教法人、學校等）才能發起或舉辦公益勸募活動。賓賓哥卻常以個人或公司名義，透過他上千人的 LINE 群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址。

王婉諭進一步指出，賓賓哥甚至還曾在直播中拿出一大疊現金，宣稱這是信徒捐贈要用來蓋廟的廟金，並聲稱掌握所有捐款人的資料，甚至公開了信徒捐款的照片。這些事情，絕對都不符合法勸募的要件，之前就有新北市議員要求警方調查，但沒有下文。

王婉諭呼籲，衛福部與新北市政府面對這種明顯違法的行徑，應該要介入徹查。也許賓賓哥口中的公益，多少還是有幫助到人的時候；但是，打著公益之名，可以到處招搖撞騙抓流量，才是更大的問題。

王婉諭強調，放任這種公益網紅利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解。請主管機關全面介入查辦，也請大家一定要睜大眼睛看清楚，這些公益的背後，到底誰才是從中獲利的人？



