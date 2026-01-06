網紅賓賓哥涉傷害案遭正式起訴 過往直播衝突畫面再被翻出引熱議

【警政時報 林照東／綜合報導】網路暱稱「賓賓哥」、本名江建樺的直播主，近日因一起傷害案件，遭地方檢察署依法提起公訴。檢方指出，江男涉嫌於民國114年3月25日，因金錢糾紛與他人發生爭執，進而演變為肢體衝突，過程中徒手毆打對方，致使告訴人受有下巴挫傷及左前臂擦挫傷等傷勢，涉犯《刑法》傷害罪，依法提起公訴。

雲林地檢署起訴書指出，江建樺因金錢糾紛涉徒手毆打他人，造成對方受傷，檢方依傷害罪提起公訴。（圖／讀者提供）

根據起訴書內容，案發當日，江建樺與告訴人於特定地點會面，雙方因金錢問題發生口角，衝突持續升高後轉為肢體接觸。檢方認定，江男於爭執過程中，以徒手方式攻擊告訴人，直接造成其身體受傷。相關傷勢均有醫院診斷證明為佐證，並輔以傷勢照片、影像資料及多名證人證述，檢方綜合全案事證後，認定犯罪嫌疑明確，依法提起公訴。

由於江建樺以「賓賓哥」之名在網路直播圈具一定知名度，案件曝光後，也引發外界高度關注。部分網友翻出其過往直播中的衝突片段，再度引發討論，質疑其直播風格是否經常遊走於爭議邊緣。

對此，網紅推手圤智雨也公開表達看法指出，「打人就是不對，而且我非常不喜歡他這種，用自身的流量影響力去扭曲事實的感覺。」圤智雨進一步表示，直播主即便具備影響力，也不應透過公開直播方式揭露他人隱私，甚至形成變相霸凌，相關行為都應受到社會檢視。

目前案件已進入司法審理程序，後續仍須由法院就相關證據與責任歸屬作出判斷。外界普遍認為，隨著網紅影響力日益擴大，公眾人物的一言一行更應受到更高標準檢視，相關法律責任也不因網路聲量而有所例外。

