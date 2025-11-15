網紅賓賓哥開告因「關鍵原因」被以「最急件」處理 邀李多慧齊做公益

賓賓哥（中）邀請李多慧（左2）蒞臨活動現身。翻攝賓賓哥臉書

擁有60萬粉絲的公益網紅「賓賓哥」近日深陷網路攻擊，他於10日正式向法院按鈴控告由圤智雨帶頭恐嚇勒索事件，未料在11日就接獲通知書，並於14日前往安排開庭，顯示司法系統高度重視此案。據了解，檢察官已明確表示本案將以「最急件」處理，原因是「此案牽涉網路生態與全民息息相關，必須杜絕歪風、以正視聽」。

賓賓哥已於第一時間提出所有恐嚇取財等相關證據，並持續補件。他坦言，過去半年遭到部分直播主持續打壓、造謠攻擊，背後更牽涉恐嚇與勒索行為，他相信司法、選擇正面迎戰。即使身陷風波，賓賓哥仍未中斷公益步伐。

賓賓哥（中）日前「四面佛聖誕祝壽」活動如期舉辦，並邀請李多慧（左2）等多位高人氣啦啦隊女神。翻攝賓賓哥臉書

日前在新北板橋區金門街舉辦 「大梵天王聖誕千秋」四面佛聖誕祝壽活動如期舉辦，並邀請李多慧與多位味全龍高人氣啦啦隊女神前來加持。據了解，女神們得知賓賓哥在公益界的貢獻後，表示十分佩服他長期協助弱勢、處理多起個案救助的善心，也希望未來能攜手推廣公益活動。

「四面佛聖誕祝壽」活動盛況空前。翻攝賓賓哥臉書



