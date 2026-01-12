網紅赴俄旅遊認貪圖「快速通關」喪失台灣身份 移民署證實！陸委會揭1挽救方法

旅遊Podcaster「花爺」擁有2萬粉絲追蹤，近日分享旅遊陷阱的經歷。（翻攝自IG@花爺(邱曦瑩））

旅遊Podcaster「花爺」擁有2萬粉絲追蹤，近日分享旅遊陷阱的經歷，坦言在中國旅遊期間，誤信當地旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」，而辦了一本的「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後被認定違規，依法喪失台灣身分。對此，陸委會再次重申，中國所簽發的「邊境旅遊護照」，雖僅有3個月效期，但屬於僅發給中華人民共和國「公民」的旅行證件，提醒民眾若規劃前往國外旅遊，應循正常管道申請目的地國家簽證，以免違法。

Podcaster花爺在IG拍片透露，當初是透過當地旅行社報名行程，對方強調可以代辦俄羅斯簽證，「也可以快速通關」，但最後卻是幫忙申請一次性中國邊境旅遊護照，怎料，出國跟團回來後，被移民署聯絡，「他會通知你過去移民署辦理登記，移出台灣人的身分。」消息曝光，引發網友關注與討論。

對此據《Newtalk》報導，移民署證實已有民眾申辦中國一次性旅遊護照，相關案件經依《行政程序法》查證並通知當事人陳述意見後，已依規定通報戶政事務所，由戶政機關依權責辦理後續事項。事實上，移民署去年12月初曾發布新聞稿提醒「赴中國大陸鄰國旅遊切勿領用中國邊境旅遊護照 移民署提醒：違法將喪失台灣身分！」

針對事件，陸委會表示，國人申辦中共所謂「邊境旅遊護照」，並由中國大陸邊境進入其他國家，已違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》相關規定，經政府查獲屬實者，必須依法註銷當事人台灣地區人民身分。若當事人欲回復台灣地區人民身分，現行制度採取許可制，須檢具未在中國大陸設有戶籍等相關證明文件，並依規定提出申請，由主管機關依法審查。

為此，陸委會也再次重申，中國所簽發的「邊境旅遊護照」，雖僅有3個月效期，但屬於僅發給中華人民共和國「公民」的旅行證件。且政府已分別於民國106年、108年及114年多次對外說明，台灣人民不得申領或持用該類證件，再次呼籲民眾若規劃前往國外旅遊，應循正常管道申請目的地國家簽證，不得申辦中共「邊境旅遊護照」。

