網紅赴約聊投資…走出星巴克遭埋伏綁架！ 被搶550萬丟包桃機「錢拿不回來了」

有如電影情節真實上演！財經網紅陳昊驚傳遭人盯上，先是約到新莊一家星巴克聊投資後，一走出店外就被對方的同夥埋伏偷襲、強押上車，不斷毆打恐嚇逼他交出財產、清空帳戶，他的現金和虛擬貨幣都被洗劫一空後，將他丟包到桃園機場附近。陳昊今（4日）拍片透露，目前3名嫌犯已有2人落網被羈押，但損失約550萬元恐怕已經拿不回來了。

在台灣鬧區被綁架？約星巴克聊投資竟遭埋伏

網紅陳昊昨（3日）拍片透露：「我在台灣的鬧區被綁架了」，並秀出報案紀錄，此事發生在11月29日晚間6點，在新莊一家星巴克。回憶事發經過，他說因為自己是做外匯交易的，有些人會私訊表示希望可以見面交流、分享交易經驗，雖然他大部分都會拒絕，但其中有一人特別熱情，也聊了很久，很希望可以碰面分享，他想說可以教學相長，最終答應約在他家附近的星巴克。

陳昊表示，當天他們聊了一個多小時，過程氣氛也滿好的，最後要結束離開時，對方說從日本帶了禮物要給他，叫他過去車子那邊拿，未料他一靠近車子，就有2個人突然衝出來攻擊他的頭部、拿辣椒水噴他的臉，他試圖逃跑未果，仍被強押上車。

被要求交出虛擬貨幣！ 帳戶全空後被丟包桃園機場

他的手被綁住、眼睛也被遮住，嫌犯要求他把虛擬貨幣交易所裡所有的錢交出來。當下他也無計可施，只能把錢全部轉成USDT給他們。等到他的帳戶被清空，他們才把他載到桃園機場丟包。當天他就立刻請律師報警並請立委朋友協助，也再次搬家。他也提醒大家治安沒有想像的那麼好，出門還是要多注意。

警方24小時內火速逮2嫌 但遭搶550萬回不來了

陳昊今再度發片感謝眾人關心，並更新案情最新進度。據報，警方已透過調閱監視器鎖定嫌犯身分，循線逮捕32歲的吳男和31歲的李男到案，依涉犯妨害自由、強盜、傷害等罪嫌移送新北地檢署，目前已遭羈押禁見，另一名在逃的陳男仍持續追查。

陳昊說，台灣警察辦案其實很迅速、積極，24小時內就抓到人了，「大家真的不要以身試法」。他也證實，自己被轉走的總共加起來大約550萬左右，感慨本來1,000多萬元的現貨已經快「膝蓋斬」了，還被搶走，直接歸零。他透露這些金流已經查到了，已經進到混幣器裡快速被轉移到多個錢包，「基本上是找不回來」，而這也是去中心化貨幣必須承擔的風險。

陳昊認為自己會被盯上的是已經預謀已久的事，推測對方可能挑選了一些名單，而他就傻傻地真的出來分享自己的投資經驗。最後他也再次感謝警察的幫忙，雖然錢可能拿不回來，但至少人還在就還能再賺回來。

