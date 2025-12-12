網紅辣媽抱怨尪性事不佳 竟露胸猥褻兒子好友！

美國佛羅里達州一名41歲母親麗莎·辛格（Lisa Singer）猥褻兒子的好友。（圖／翻攝自Lisa Singer IG）





美國佛羅里達州一名41歲母親麗莎·辛格（Lisa Singer）遭控對兒子的好友暴露胸部，並哄騙對方觸摸，期間甚至還抱怨丈夫在性方面表現不佳！

根據外媒《New York Post》報導，辛格自稱是擁有少量網路粉絲的網紅，但目前失業。今年9月7日，她在與丈夫發生爭執後數小時，邀請幾位兒子的好友到家中作客，其中好友稱，辛格當時對受害者表現出「輕佻的行為」，包括過度觸摸、揉搓手臂和肩膀，並稱呼他為「寶貝」。

沒想到，當天其他三名證人離開後，留下受害者與辛格單獨相處，辛格抱怨「丈夫無法在性方面滿足她」等言語，隨後突然暴露自己的胸部，並不斷糾纏哄騙受害者觸摸。

警方指出，受害者落入辛格的陷阱後，她更多次親吻，並隔著衣服摩擦其私密處，不久之後，辛格口頭威脅道，「如果（受害者）向任何人透露任何事情，就會對他進行傷害」。

辛格最終於11月19日在一家餐廳外遭警方逮捕，並被控兩項與猥褻未成年人相關的重罪，目前羈押中，保釋金為10萬美元（約台幣312萬元），定於12月21日出庭。另據調查，辛格曾於2024年因涉嫌竊取鄰居包裹而遭逮捕。

