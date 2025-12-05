網紅送愛到花蓮 珺珺、黑糖、虎克船長攜手送暖災區、善款親送到家

【警政時報 林照東／花蓮報導】Cfans 愛美星舉辦的「女神同樂會」公益義賣活動圓滿落幕，成功為花蓮災區募得善款。而公益行動並未就此停下腳步，人氣網紅珺珺、黑糖與虎克船長隨後親自南下花蓮展開「送愛到花蓮」關懷行動，將善款與後續物資直接送入災民手中，落實「愛心零距離」的真實精神。

左起虎克船長、黑糖、花蓮縣議會張峻議長、珺珺攜手投入「送愛到花蓮」公益計畫，將義賣善款與溫暖親自送到災民手中。（圖/主辦單位提供）

本次義賣活動的成功，凝聚了許多藝人與網紅的公益力量，包括星野優、桃桃，以及以溫暖形象深植人心的資深藝人恬娃皆熱情響應。Cfans 愛美星創辦人 MIKE 亦全力支持，強調網紅應善用社群影響力，傳遞更多正能量。

由左至右：黑糖、光復鄉民代表廖翊鈞主席、珺珺、虎克船長。三位網紅與地方代表攜手投入「送愛到花蓮」行動，將義賣善款與物資親自送達災民。（圖/主辦單位提供）

此次花蓮關懷行程由餐車義廚召集超人超人威德與鏟子超人毛哥協助安排。抵達當地後，三位網紅拜訪花蓮縣議會張峻議長，並在光復鄉民代表廖翊鈞主席的協助下，將義賣所得善款逐戶發放給受災家庭，以最直接的方式傳遞社會暖意。

除了善款援助外，虎克船長更特別準備數百包「虎克茶包」贈送給地方鄉親，希望在災後復原的艱難時刻，帶來一份香甜與鼓勵。他表示：「只要願意伸出援手，每個人都是這世界最可愛的存在。」一句真摯的話語，也讓現場氣氛溫馨感人。

珺珺感性表示：「能把粉絲們的愛心親自送達，是一份感動，也是一份責任。網紅不只是分享生活，更能成為愛與希望的橋樑。」

黑糖則補充，未來將持續與珺珺投入公益行列，號召更多網紅與粉絲加入，「讓愛不只是口號，而是一股推動社會前進的力量。」

此次「送愛到花蓮」義行，不僅串連網紅社群的力量，更展現影響力工作者在重大事件中所能發揮的正向力量，成為花蓮災後重建路上的一股暖流。

