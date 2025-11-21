網紅進校園開直播 中市府重罰2人共23萬元





台中市某國中邀請王姓魔術師到學校演講，王姓魔術師帶了網紅擔任神秘嘉賓，這名網紅還不顧學校事先禁止，逕自開直播，並且發表不當言論，引發家長強烈抗議與譴責。市議員張廖乃綸在市議會市政總質詢中，要求市府追究法律責任，並且請網路平台下架相關影片，市長盧秀燕則強調，這是非常不道德的行為，分別對王姓魔術師及網紅各開罰10萬及13萬元。

市議員張廖乃綸說，學校原本基於多元探索及適性成長，邀請魔術師分享成功經驗，沒想到他竟然帶來了一名網紅進場發表不當言論並直播，事件發生後校長立即上前制止，對方竟然還和學校人員發生爭執，事後還罵校長老師，讓家長相當憤怒，教育局、社會局、警察局、法制局甚至數位發展局都應該謹慎處理此事，追究法律責任，並且請網路平台下架相關影片，捍衛校園安全及師生隱私權、肖像權，此外，也要加強對校園周邊的巡察，避免學校師生受到干擾。

教育局長蔣偉民表示，學校已經事先禁止直播，沒想到王姓魔術師還帶網紅進場並直播，對方一開始還辯稱只是錄影，學校發現確有直播事實上前制止，雙方還發生爭執，學校收回原本預定要頒發的感謝狀也被逕自取走，整個事件校方也向警方備案。

市長盧秀燕表示，市府處理這起事件相當明確，王姓魔術師和網紅這二人確實違規違法，孩子的隱私必須受到保護，當事人及轉載的人應盡快將相關畫面下架，這名網紅不顧學校維護隱私的要求直播，甚至還秀出擅自拿走的感謝狀，這是非常不道德的行為，市府會開罰。社會局長廖靜芝表示，擅自直播並且公開發表涉及性別不當言詞等情節，已經違反兒少權法第49條及69條，社會局分別對王姓魔術師及網紅各開罰10萬元及3萬元。

張廖乃綸強調，任何一個人進入校園都必須嚴守法令及學校各項安全規範，絕對不能傷害學生及老師的隱私權、肖像權，更不能危及人身安全，這是最基本的法治要求，希望教育局要求各學校，未來邀請校外人士到校內演講或參與活動，一定要特別謹慎小心。



