網紅遊俄羅斯中招！誤辦中國「邊境旅遊護照」 台灣身分沒了

網紅花爺分享誤辦「中國邊境旅遊護照」，回台被通知台灣身分沒了。翻攝IG/tainan.fh



介紹旅遊的網紅Podcaster「花爺」擁有2萬粉絲追蹤，近日分享一個親身陷阱。她表示在中國旅遊時，因為要從中國邊境去俄羅斯，誤信當地旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」，竟辦了「中國一次性邊境旅遊護照」。回台後，就被移民署告知「台灣身分沒了」。花爺再度提醒粉絲，千萬不要辦類似的中國護照。

花爺在IG拍片透露，當初是透過當地旅行社報名行程，對方強調可以代辦俄羅斯簽證，「也可以快速通關」，但最後卻是幫忙申請一次性中國邊境旅遊護照，怎料，出國跟團回來後，被移民署聯絡，「他會通知你過去移民署辦理登記，移出台灣人的身分。」花爺表示，這就是上個月發生的事情。

移民署強調，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，台灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，違反者將喪失台灣地區人民身分。另依廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點第4點規定，移民署知悉台灣地區人民在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，應即通報當事人戶籍地戶政事務所逕為廢止其台灣戶籍。

對此，陸委會也重申，中國所簽發的「邊境旅遊護照」，雖僅有3個月效期，但屬於僅發給中華人民共和國「公民」的旅行證件，提醒民眾若規劃前往國外旅遊，應循正常管道申請目的地國家簽證，以免違法。

