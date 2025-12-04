網紅遭綁架洗劫550萬丟包 再發文曝「錢找不回來」

網紅陳昊日前在新北市新莊遭擄走，強盜17萬顆泰達幣和9萬元台幣後丟包，事後警方逮捕2名嫌犯，陳昊昨日在社群平台發文詳述案發過程，今再度發文感謝警方並透漏2嫌已遭羈押。

網紅陳昊遭強盜損失5百多萬今再發影片。（圖／翻攝自Threads@traderch1559）

陳昊案發後昨（3）日在Threads發出一支影片，以自己「被綁架了」為題描述案發經過，他說案發前一名網友陳姓男子跟他聊了半年，11月29日晚上7時許與對方相約在新莊某間咖啡店聊將近1小時，聊天過程氣氛也很正常。

陳昊被帶上車犯案車輛離開。（圖／翻攝畫面）

最後對方說有從日本的禮物要送他，要他一起去停車場車上拿，陳昊不疑有他跟著一起去，未料停車場突然出現2名男子朝他噴辣椒水還攻擊他頭部，隨後將她強押上車綑綁雙手膠帶黏眼載去郊區毆打，強迫他轉出17萬顆泰達幣（約新台幣533萬元）與新台幣9萬元，接著將他載到桃園機場丟包。

2名嫌犯遭新莊警方逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

新莊警方獲報後成立專案小組，並於案發24小時內循線在三重、新莊地區拘提涉案嫌犯李姓及吳姓男子到案，陳姓主嫌目前仍在逃，2名嫌犯遭依妨害自由、強盜及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，訊後遭法院聲請羈押禁見獲准。

陳昊今日上午再度在Threads發文並附上影片，他進一步說明表示「今天是被綁架後的第5天，傷口恢復得還不錯而最痛的是肋骨，到現在呼吸都還是會有點痛」，還說「收到很多私訊關心，這個世界還是充滿關愛，很感謝大家的關心」，也感謝警方「辦案很迅速與積極，24小時內就抓到人了，2名嫌犯也被羈押」。

他也透漏自己為什麼會被盯上，他研判「他們應該預謀已久，可能有挑選一些名單，看誰比較傻能約出來，然後願意分享投資經驗和投資心態，那個人就是我啦」，他也解釋自己確實轉走損失550多萬元，「本來1000多萬的現貨就已經快膝蓋斬了，結果還被搶直接歸0」，他也樂觀的說「雖然錢可能拿不回來了，但是人還在就有機會再賺回來」。

