網紅遭設局綁架痛毆 逼轉帳17萬顆泰達幣

網紅和網友約在新北新莊區討論投資，卻被對方設局綁架。（圖／東森新聞）





一名財經網紅經常在社群分享投資經驗，11月底他和網友約在新北新莊區討論投資，卻被對方設局綁架，過程中遭到毆打，還被搶走市價500萬的泰達幣，最後被丟包在桃園機場。警方獲報後逮捕其中兩名嫌犯，主嫌則還在逃。

受害網紅：「我前幾天呢在台灣的鬧區被綁架，而且呢，交易所的U（泰達幣）啊，全部都被搶走。」

IG擁有2.7萬粉絲的陳姓網紅，近年轉型投資虛擬貨幣，拍影片自曝遭到設局強盜。他說對方謊稱投資失利，討教經驗，雙方在網路上交流長達半年，直到11月29日相約見面。

廣告 廣告

受害網紅：「最後要結束的時候呢，他說他從日本有帶禮物給我，然後希望我跟他去他的車子那邊拿，於是我就傻傻跟著他，走到他預謀好的停車場，到靠近他車子的時候，有兩個人直接從草叢衝出來，不斷對著我的頭部攻擊，還拿辣椒水噴我臉，我一直想跑但一直被拉住，跌倒在地上，最後還是被綁上車。」

陳姓網紅當下被3名惡煞押上車控制行動，還被逼迫轉帳，共被洗劫17萬顆泰達幣，市價約新台幣500萬，以及9萬現金，最後被載到桃園機場丟包。警方獲報後成立專案小組，在新北三重區以及新莊區逮捕其中兩名惡煞。

吳姓嫌犯vs.員警：「裡面還有誰，家裡還有誰。」

兩人被依妨害自由、強盜，及傷害等罪，移送新北地檢署偵辦，後續都被收押禁見，而34歲的陳姓主嫌目前仍在逃，警方持續查緝中。

警方在三重區查緝吳嫌到案。（圖／東森新聞）

警方在新莊區查獲李嫌到案（圖／東森新聞）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

女大生機場遭3男綁架性侵 翻牆求救住戶！警開槍逮人

假看房設局！美女房仲遭「綁殺棄屍」暗巷 主嫌兩度定罪仍求再審

11年來最嚴重！奈及利亞天主教學校 315名師生遭擄

