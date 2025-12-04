網紅遭設局！勒索500萬元後丟包 2嫌遭逮.1嫌仍在逃

桃園市 / 綜合報導

知名虛擬貨幣網紅上個月底驚傳被綁架！嫌犯自稱是他的粉絲提出見面交流的需求，卻在這名陳姓網紅赴約之後，假借有禮物要贈送的理由，邀請他前往停車場拿取，接著就跟另外兩名同夥開始攻擊，並逼迫他轉出17萬泰達幣，相當於台幣500萬元，陳姓網紅最後被丟包到桃園機場，警方迅速將2名嫌犯逮回，另1名陳姓嫌犯也已經鎖定行蹤持續查緝。

警方說：「裡面還有誰，家裡還有誰。」嫌犯支支吾吾怎麼也沒想到才剛犯案完就在家門口被警方逮捕，他跟另外2名同夥策畫勒索綁架案，目標就是這名在社群小有名氣的虛擬貨幣網紅。陳姓虛擬貨幣網紅說：「我前幾天呢，在台灣的鬧區被綁架了。」

廣告 廣告

坐在鏡頭前侃侃而談，眉毛上還有一道疤痕，乘號在影片中秀出好幾張對話截圖，原來嫌犯提出見面交流的需求，表面上虛心求教，沒想到居然是精心策畫的一場綁架。

陳姓虛擬貨幣網紅說：「最後要結束的時候，他說他從日本帶禮物給我，希望我跟他去他的車子那邊拿，到靠近他車子的時候，有兩個人直接從草叢衝出來，不斷對著我的頭部攻擊。」手臂上滿是抓痕陳姓網紅想逃也逃不了。

事發就在上個月29日晚間7點多，新北市新莊區某處停車場，陳姓網紅被綁上車之後先被載去台北大同區，被逼迫轉出17萬泰達幣，相當於台幣500萬元，最後被丟包到桃園機場。陳姓虛擬貨幣網紅說：「上車之後，他們用束帶綑住我雙手，用膠帶矇住我的眼睛，跟我說，他要我交易所裡面所有的錢。」

好心與粉絲碰面想傳授投資技巧，沒想到卻被設局綁架，虛擬貨幣還被騙光光，台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯說：「轉帳的一些冷熱錢包的一些地址，這些資料都可以一次交給警方，那警方一旦受理報案，之後就有機會可以透過去通知交易所或是通知USDT等等，有機會把他加入黑名單或是把一些資金做凍結。」

新北警新莊分局偵查隊隊長徐子胤說：「不到一天的時間，在本轄及三重地區，拘提吳姓及李姓等兩名犯嫌到案，陳姓犯嫌則由專案小組持續追緝中。」2名嫌犯被逮由法院裁定收押禁見，警方也持續追緝另1名嫌犯不讓綁架犯逍遙法外。

原始連結







更多華視新聞報導

馬國旅遊遇警勒索還逼陪酒 網紅嚇：短期不會再訪

不聽警勸！ 網紅酒後硬開千萬法拉利 酒測值0.87

安養院找代操公司經營粉絲團 反遭勒索200萬

