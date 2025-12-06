網紅醫家人遭校園霸凌 北市教育局回應了

▲網紅醫師家人遭校園霸凌，北市教育局重申面對校園事件皆秉持零容忍精神。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆的8歲兒在學校霸凌同學，迫使賴瑞隆出面為兒子行為道歉，讓校園霸凌議題再度引發熱議。一名網紅醫師日前在臉書透露，家人在學校遭到霸凌受傷，更導致下肢無力走路、癲癇發作，現已做了電腦斷層。北市教育局今（6）日回應表示，學校已完成校安通報並啟動處理程序，教育局已督導學校後續經家長提出調查申請後，需依法辦理調和或調查作業，並提供學生必要心理諮商輔導等措施。

該名網紅醫師在11月底時突然發文，因為臨時有事，12月2日至5日期間的門診需要由其他醫師代診。之後更透露，家人在學校遭到霸凌，受傷後導致下肢無力走路、癲癇發作，目前已完成電腦斷層，並安排核磁共振，他強調「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的懲罰！」

對此，北市教育局回應表示，學校在知悉相關情事後，已經依規定完成校安通報，並啟動後續處理程序，更已督導學校後續經家長提出調查申請後，需依法辦理調和或調查作業。

教育局強調，面對校園事件皆秉持零容忍精神，並要求學校依法啟動相關程序，積極維護學生受教權及確保身心健康，並提供學生必要之心理諮商、輔導及其他支持措施，確保學生權益獲得充分保障。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



