網紅醫師女兒傳遭霸凌！本人心痛發聲「已報警」：會讓壞人受到懲罰

（記者洪承恩／綜合報導）一名知名小兒科網紅醫師近日連續在社群透露，國中就讀的女兒在校園遭到不當傷害，事後出現下肢無力、癲癇發作，甚至懷疑脊椎受傷，讓他心痛又氣憤。他強調會讓「壞人受到應得懲罰」。如今整起事件已正式進入司法程序，也向粉絲公告，相關細節暫時無法公開，需等待後續調查。

這位網紅醫師在11月底突然發文，表示因家庭緊急狀況需由其他醫師代診，並提到看見孩子受苦十分煎熬。幾天後，他貼出醫療中心照片，說明女兒出現走路無力、癲癇症狀，做完電腦斷層後已安排核磁共振，懷疑脊椎可能受到外力傷害。他多次強調，身為父母一定會替孩子討回公道。

廣告 廣告

示意圖／網紅醫師的女兒傳出遭到霸凌的消息，目前已經報警。（擷取自免費圖庫Pixabay）

示意圖／網紅醫師的女兒傳出遭到霸凌的消息，目前已經報警。（擷取自免費圖庫Pixabay）

他6日正式發布聲明，指出孩子在11月26日早上於校園遭到不當對待，隔天上午夫妻倆便到派出所報案。因事件已進入司法程序，相關內容無法對外說明，但他感謝家長與網友的關心，也提醒外界網路上流傳的資訊並非全都正確，呼籲大家不要誤信或散播未查證的內容。

示意圖／網紅醫師的女兒傳出遭到霸凌的消息，目前已經報警。（擷取自免費圖庫Pixabay）

對於此案，外界推測可能與校園霸凌有關，北市教育局則回應，學校在得知狀況後已依規定完成校安通報，也啟動必要的後續處理。教育局表示會依法督導學校進行調查、調解程序，並提供學生心理諮商、輔導等協助，強調對校園暴力「零容忍」。

消息曝光後，許多網友替孩子打氣，也譴責傷害行為過分，盼司法能釐清真相。也有民代表達願意協助，呼籲家屬務必先照顧好孩子與自身狀況。整起事件仍持續受到社會關注。

更多引新聞報導

已婚老王炫耀「入珠最大顆」 露骨對話流出宛如成人片重擊正宮

年輕女子「洗澡遭偷拍」又被追撞 男子變態行徑全曝光！

